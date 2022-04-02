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    Motorola Moto G82 5G'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı

    Motorola, orta seviye bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Moto G82 5G, birkaç setfika aldı ve bazı özellikleri bu sayede ortaya çıktı. Cihaz, Android 12'yi çalıştıracak.
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    Motorola Moto G82 5G'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı
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    Motorola'nın yaklaşan akıllı telefonuna dair ilk bilgiler gelmeye başladı. Moto G82 5G adlı model birden fazla sertifika kuruluşunun web sitelerinde görüldü. Aldığı sertifikalara bakıldığında Moto G82 5G, orta seviye akıllı telefon pazarına yönelik olacak.

    Moto G82 5G neler sunacak?

    XT2225 model numarasıyla sertifakasyon sitelerinde yer alan Moto G82 5G, TDRA, Geekbench, EEC ve Wi-Fi Alliance veritabanlarında görüldü. Listelere bakıldığında akıllı telefon, Android 12'yi çalıştıracak.

    2,2 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 695 5G yonga seti akıllı telefona güç verecek. Grafik tarafında Adreno 619 GPU bulunuyor. Geekbench listesine göre cihazda 8GB RAM yer alacak.

    Motorola'nın Moto G82 5G'yi piyasaya süreceği tarih henüz bilinmezken gelecek günlerde cihaza dair daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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