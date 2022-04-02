Motorola Moto G82 5G'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı

Motorola, orta seviye bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Moto G82 5G, birkaç setfika aldı ve bazı özellikleri bu sayede ortaya çıktı. Cihaz, Android 12'yi çalıştıracak.