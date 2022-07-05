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Önümüzdeki haftalarda Çin pazarında tanıtılacak Motorola Moto X30 Pro’nun 200 MP ana kameraya sahip ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Merakla beklenen yeni telefonun şimdi de ana kamera detayları ortaya çıktı.

1/1.22 inç ana kamera sensörü ile geliyor

X30 Pro modeli hakkında yeni açıklamalarda bulunan Lenovo Çin Genel Müdürü Chen Jin, geçtiğimiz hafta telefonun üç farklı odak uzaklığı kullanacağını söylemesinin ardından bugün 1/1.22 inçlik bir ana kamera sensörü ile geleceğini açıkladı. Bununla birlikte paylaşılan boyutların Samsung’un 200MP ISOCELL HP1 sensörü ile eşleştiği bildiriliyor.

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Çin pazarı dışında Motorola Frontier olarak isimlendirilecek yeni telefonun, kamera tarafında 35mm, 50mm ve 85mm odak uzunlukları, 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran, 125W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ve Snapdragon 8+ Gen 1 platformu ile gelmesi bekleniyor.

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Motorola Moto X30 Pro 1/1.22 inç sensör ile geliyor