Amiral gemisi Motorola Moto X40 detaylanıyor: Fiyatı ile şaşırtabilir

Moto X40, fiyatı ile şaşırtabilir
Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Moto X40, FullHD+ çözünürlüğünde bir ekran paneli ve yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek. Kamera tarafında ise 50MP birincil sensöre sahip olması beklenen yeni telefonun, ayrıca Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olacağı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde XT2301-5 model numarası ile 3C sertifika veritabanında görüntülenen Moto X40'ın, 68W hızlı şarjı desteği ile geleceği doğrulandı. Motorola henüz Moto X40'ın varlığını onaylamadı. Bu nedenle söz konusu sızıntılar ile akıllı telefonun resmi özellikleri arasında farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek. Önümüzdeki haftalarda Motorola cephesinden gelecek bilgiler ile Moto X40 hakkında yeni detayların açıklanacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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