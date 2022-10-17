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    Amiral gemisi Motorola Moto X40 detaylanıyor: Fiyatı ile şaşırtabilir

    Motorola'nın yeni amiral gemisi Moto X40 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yaklaşan model, en uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlardan biri olabilir. İşte detaylar
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    Motorola Moto X40 detaylanıyor: Fiyatı ile şaşırtabilir Tam Boyutta Gör
    2014 yılında Lenovo tarafından satın alınan Motorola, iddialı modeller ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz aralık ayında Moto Edge 30 Pro modelini piyasaya süren telefon devi, Edge 30'un halefi olacak yeni amiral gemisi Moto X40 üzerinde çalışmalara başladı.

    Moto X40, fiyatı ile şaşırtabilir

    Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Moto X40, FullHD+ çözünürlüğünde bir ekran paneli ve yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek. Kamera tarafında ise 50MP birincil sensöre sahip olması beklenen yeni telefonun, ayrıca Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olacağı iddia ediliyor.

    Geçtiğimiz günlerde XT2301-5 model numarası ile 3C sertifika veritabanında görüntülenen Moto X40'ın, 68W hızlı şarjı desteği ile geleceği doğrulandı. Motorola henüz Moto X40'ın varlığını onaylamadı. Bu nedenle söz konusu sızıntılar ile akıllı telefonun resmi özellikleri arasında farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek. Önümüzdeki haftalarda Motorola cephesinden gelecek bilgiler ile Moto X40 hakkında yeni detayların açıklanacağını söyleyebiliriz. 

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    rayonrx 2 gün önce

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    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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