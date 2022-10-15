Xiaomi 13 ve 13 Pro’dan yeni detaylar sızdırıldı: Dahili MIUI 14 testleri başladı

Dahili MIUI 14 testleri başladı
Bildirilenlere göre Xiaomi, Xiaomi 13 ve 13 Pro modelleri için dahili MIUI 14 testlerine başladı. Böylece Kasım ayında tanıtılması beklenen yeni telefonlar, tasarım dilinde ve kullanıcı deneyimi konusunda önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek gibi duruyor. Ayrıca yakın zamanda sızdırılan görüntüler, yaklaşan serinin kare şeklinde bir kamera adasına ve selefi ile aynı tek delikli ekran tasarımına sahip olacağını doğruladı.
Teknik tarafta ise Xiaomi 13 serisi, yakında duyurulması planlanan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecek. Yaklaşmakta olan işlemcinin henüz ayrıntıları bilinmiyor ancak, performans odaklı bir yonga seti olacağını söyleyebiliriz. Android 13 tabanlı MIUI 14 ve Xiaomi 13 serisi hakkında bilinmeyen tüm detayların Kasım ayında düzenlenecek Xiaomi 13 etkinliğinde açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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