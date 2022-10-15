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    Xiaomi 13 ve 13 Pro’dan yeni detaylar sızdırıldı: Dahili MIUI 14 testleri başladı

    Xiaomi'nin merakla beklenen Xiaomi 13 serisinden yeni sızıntılar ortaya çıktı. Amiral gemisi telefonlar Xiaomi 13 ve 13 Pro için dahili MIUI 14 testleri başladı. 
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    Xiaomi 13 ve 13 Pro’dan yeni detaylar sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasının başarılı isimlerinden Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi Xiaomi 13 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xioami 13 Ultra olmak üzere toplam üç modelden oluşacak seri hakkında yeni detaylar paylaşıldı. 

    Dahili MIUI 14 testleri başladı

    Bildirilenlere göre Xiaomi, Xiaomi 13 ve 13 Pro modelleri için dahili MIUI 14 testlerine başladı. Böylece Kasım ayında tanıtılması beklenen yeni telefonlar, tasarım dilinde ve kullanıcı deneyimi konusunda önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek gibi duruyor. Ayrıca yakın zamanda sızdırılan görüntüler, yaklaşan serinin kare şeklinde bir kamera adasına ve selefi ile aynı tek delikli ekran tasarımına sahip olacağını doğruladı.

    Teknik tarafta ise Xiaomi 13 serisi, yakında duyurulması planlanan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecek. Yaklaşmakta olan işlemcinin henüz ayrıntıları bilinmiyor ancak, performans odaklı bir yonga seti olacağını söyleyebiliriz. Android 13 tabanlı MIUI 14 ve Xiaomi 13 serisi hakkında bilinmeyen tüm detayların Kasım ayında düzenlenecek Xiaomi 13 etkinliğinde açıklanması bekleniyor. 

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    slamdunk393 1 gün önce

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