Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus 5G (2024) geliyor

Moto G Stylus 5G (2024) geliyor
Son raporlara göre Moto G Stylus 5G, 162,5 x 74,7 x 8,09 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olacak. Bu da, önceki modele kıyasla biraz daha kısa, ancak daha geniş, daha ince ve daha hafif olacağı anlamına geliyor. CAD görüntülerine baktığımızda, cihazın ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli düz bir ekran konumlandırılmış.
Arka bölümde ise, 2023 modeline kıyasla önemli değişimler mevcut. Artık kamera adası, arka kapakla daha uyumlu ve burada muhtemel olarak OIS destekli 50 MP birincil sensör yer alacak. Yardımcı sensörün detayları ise henüz netleşmedi. Ayrıca Motorola G Stylus 5G, kavis yerine daha düz çerçevelere geçiş yapıyor.
Motorola'nın yeni Moto G Stylus 5G modelini ne zaman tanıtmayı planladığı henüz belli değil. Ancak selefinin Haziran başında satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.