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    Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus 5G (2024) geliyor

    Bir dönemin popüler telefon üreticilerinden Motorola, kalemli telefonu Moto G Stylus 5G (2024) duyurmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun tasarımını gösteren yeni CAD görüntüleri ortaya çıktı. 
    Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus 5G (2024) geliyor! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki varlığını Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola, Moto G ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de üretici, geçtiğimiz yıl tanıtılan  Moto G Stylus 5G modelinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı telefonun tasarımını gösteren CAD görüntüleri ortaya çıktı. 

    Moto G Stylus 5G (2024) geliyor

    Son raporlara göre Moto G Stylus 5G, 162,5 x 74,7 x 8,09 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olacak. Bu da, önceki modele kıyasla biraz daha kısa, ancak daha geniş, daha ince ve daha hafif olacağı anlamına geliyor. CAD görüntülerine baktığımızda, cihazın ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli düz bir ekran konumlandırılmış.

    Arka bölümde ise, 2023 modeline kıyasla önemli değişimler mevcut. Artık kamera adası, arka kapakla daha uyumlu ve burada muhtemel olarak OIS destekli 50 MP birincil sensör yer alacak. Yardımcı sensörün detayları ise henüz netleşmedi. Ayrıca Motorola G Stylus 5G, kavis yerine daha düz çerçevelere geçiş yapıyor.

    Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus 5G (2024) geliyor! Tam Boyutta Gör
    Alt bölüme gelirsek, sağ tarafta entegre ekran kalemi yuvası bulunurken, sol tarafında 3,5 mm'lik kulaklık girişine yer verilmiş. Mevcut raporlara göre Moto G Stylus 5G, Android 13 ile tanıtılacak. Buna ek olarak bütçe odaklı bir Snapdragon işlemciden güç alacak modele, 1.080 x 2.200 çözünürlüklü 6,5 inç IPS LCD ekran, 5G ve NFC desteği, Bluetooth 5.2 ve 5.000 mAh pil eşlik edecek.

    Motorola'nın yeni Moto G Stylus 5G modelini ne zaman tanıtmayı planladığı henüz belli değil. Ancak selefinin Haziran başında satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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