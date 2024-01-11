Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus 5G (2024) geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarındaki varlığını Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola, Moto G ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de üretici, geçtiğimiz yıl tanıtılan Moto G Stylus 5G modelinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı telefonun tasarımını gösteren CAD görüntüleri ortaya çıktı.

Moto G Stylus 5G (2024) geliyor

Son raporlara göre Moto G Stylus 5G, 162,5 x 74,7 x 8,09 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olacak. Bu da, önceki modele kıyasla biraz daha kısa, ancak daha geniş, daha ince ve daha hafif olacağı anlamına geliyor. CAD görüntülerine baktığımızda, cihazın ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli düz bir ekran konumlandırılmış.

Arka bölümde ise, 2023 modeline kıyasla önemli değişimler mevcut. Artık kamera adası, arka kapakla daha uyumlu ve burada muhtemel olarak OIS destekli 50 MP birincil sensör yer alacak. Yardımcı sensörün detayları ise henüz netleşmedi. Ayrıca Motorola G Stylus 5G, kavis yerine daha düz çerçevelere geçiş yapıyor.

Tam Boyutta Gör Alt bölüme gelirsek, sağ tarafta entegre ekran kalemi yuvası bulunurken, sol tarafında 3,5 mm'lik kulaklık girişine yer verilmiş. Mevcut raporlara göre Moto G Stylus 5G, Android 13 ile tanıtılacak. Buna ek olarak bütçe odaklı bir Snapdragon işlemciden güç alacak modele, 1.080 x 2.200 çözünürlüklü 6,5 inç IPS LCD ekran, 5G ve NFC desteği, Bluetooth 5.2 ve 5.000 mAh pil eşlik edecek.

Motorola'dan gövde gösterisi: Telefonlar akıllı saate dönüşüyor! 2 ay önce eklendi

Motorola'nın yeni Moto G Stylus 5G modelini ne zaman tanıtmayı planladığı henüz belli değil. Ancak selefinin Haziran başında satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürebilir.

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