Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus canlı görüntülendi

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Motorola'nın yaklaşan büyük etkinliğinin 23 Şubat'ta yapılması planlanıyor ve bu etkinlik şirketin dört yeni akıllı telefonunu gün yüzüne çıkarak. Bunların arasında en dikkat çeken ise Galaxy Note 10'a rakip olarak gelen, kalemli akıllı telefon Moto G Stylus olabilir.

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Delikli ekranla gelecek

Önceki sızıntı haberlerde Motorola'nın Moto G8, G8 Power ve amiral gemisi Moto Edge+ ile ilgili çok fazla detay ortaya çıkmıştı. Ancak bu akıllı telefonlara kıyasla Moto G Stylus modeli bugüne kadar gizemini korumayı başarmıştı. Ancak şimdi cihazın canlı olarak çekilmiş fotoğrafları ortaya saçıldı. Moto G Stylus beklendiği üzere delikli bir ekran ve stylus kalem ile piyasaya sürülecek.

Oldukça basit görünümü olan kalemin, Samsung'un S Pen'leri gibi ek işlevler için düğme barındırmadığını söyleyebiliriz. Sofia kod adı ve XT2043-4 model numarasını taşıyan Moto G Stylus'un 25MP selfie kamerası, 6.36 inç FHD+ ekran ve 48MP ana lens olmak üzere dörtlü arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Telefon, 4GB RAM ve 64GB depolama alanının yanı sıra Snapdragon 665 yonga setine de sahip olacak. Cihazın Android 10 işletim sistemi, 18W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gsmarena.com/moto_g_stylus_real_images_leak-news-41284.php

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