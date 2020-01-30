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    Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus canlı görüntülendi

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın önümüzdeki ay gerçekleştirmesi beklenen büyük etkinlikte tanıtacağı kalemli akıllı telefonu Moto G Stylus canlı olarak görüntülendi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus canlı görüntülendi
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    Motorola'nın yaklaşan büyük etkinliğinin 23 Şubat'ta yapılması planlanıyor ve bu etkinlik şirketin dört yeni akıllı telefonunu gün yüzüne çıkarak. Bunların arasında en dikkat çeken ise Galaxy Note 10'a rakip olarak gelen, kalemli akıllı telefon Moto G Stylus olabilir.

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    Delikli ekranla gelecek

    Önceki sızıntı haberlerde Motorola'nın  Moto G8, G8 Power ve amiral gemisi Moto Edge+ ile ilgili çok fazla detay ortaya çıkmıştı. Ancak bu akıllı telefonlara kıyasla Moto G Stylus modeli bugüne kadar gizemini korumayı başarmıştı. Ancak şimdi cihazın canlı olarak çekilmiş fotoğrafları ortaya saçıldı. Moto G Stylus beklendiği üzere delikli bir ekran ve stylus kalem ile piyasaya sürülecek.

    Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus canlı görüntülendi

    Oldukça basit görünümü olan kalemin, Samsung'un S Pen'leri gibi ek işlevler için düğme barındırmadığını söyleyebiliriz. Sofia kod adı ve XT2043-4 model numarasını taşıyan Moto G Stylus'un 25MP selfie kamerası, 6.36 inç FHD+ ekran ve 48MP ana lens olmak üzere dörtlü arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Telefon, 4GB RAM ve 64GB depolama alanının yanı sıra Snapdragon 665 yonga setine de sahip olacak. Cihazın Android 10 işletim sistemi, 18W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında.



    https://www.gsmarena.com/moto_g_stylus_real_images_leak-news-41284.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smart1978 1 sa.
    Kaleminde tuslar yok. Bu da akla gercek bilindik kalemli telefonlardan olmadigini gosterir. Wacom kalem degil. Gerci Wacom kalem icin ozel bir cam tabaka da gereklidir . Microsoft un N-Trig lisi de olmadigi kesindir ...

    Kalem isi anlayacaginiz LG in ki ile ayni olacak vasat.
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