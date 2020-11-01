Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G, Snapdragon 750G ile gelebilir

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Motorola yaklaşmakta olan yeni bütçe telefonu 'Kiev' kod adlı Moto G 5G üzerinde çalışmalara devam ediyor. Telefon hakkında daha önce çıkan söylentilere göre telefonun Snapdragon 690 yonga setinden güç alacağı bekleniyordu ancak XDA Developers'in haberine göre Moto G 5G, Snapdragon 750G ile güçlendirilecek.

Haberde ayrıca telefona ait olduğu iddia edilen bir görsel de yer alıyor. Görsele göre telefon, tek ön kameraya yer verilen uzun bir ekrana sahip olacak.

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Moto G 5G beklenilen özellikler

Motorola Moto G 5G'nin 60Hz yenileme hızıyla 6.66 inç 2400 × 1080 piksel ekrana sahip olması bekleniyor. Ekranın AMOLED mi yoksa LCD panel mi olduğu henüz bilinmezken Moto G 5G Plus'ta olduğu gibi LCD bir panelle geleceği düşünülebilir.

Moto G 5G'nin üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Kurulumda, Samsung GM1 48MP birincil sensör, Samsung S5K4H7 8 MP telefoto lens ve OmniVision OV02B10 2MP makro lens bulunacak. Önde ise 16 MP OmniVision kamera yer alacak.

Telefonun, 6GB RAM ve 128GB dahili hafıza ile eşleştirilmiş Snapdragon 750G yonga setinden güç alması bekleniyor.

Sızıntıya göre telefonun telefonun 5000 mAh bataryası olacak. Ayrıca Moto G 5G, görünüşe göre Google Asistan'a kolay ve hızlı bir şekilde erişmenize izin vereceği özel bir Google Asistan düğmesi barındıracak.

https://www.xda-developers.com/motorola-moto-g-5g-snapdragon-750g-leak/

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