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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G, Snapdragon 750G ile gelebilir

    Motorola'nın piyasaya sürmek için hazırladığı Moto G 5G, yeni bir sızıntıya göre Snapdragon 750G yonga setinden güç alacak. Yeni telefon 'Kiev' kod adına sahip.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Motorola yaklaşmakta olan yeni bütçe telefonu 'Kiev' kod adlı Moto G 5G üzerinde çalışmalara devam ediyor. Telefon hakkında daha önce çıkan söylentilere göre telefonun Snapdragon 690 yonga setinden güç alacağı bekleniyordu ancak XDA Developers'in haberine göre Moto G 5G, Snapdragon 750G ile güçlendirilecek.

    Haberde ayrıca telefona ait olduğu iddia edilen bir görsel de yer alıyor. Görsele göre telefon, tek ön kameraya yer verilen uzun bir ekrana sahip olacak.

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    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek"

    Moto G 5G beklenilen özellikler

    Motorola Moto G 5G'nin 60Hz yenileme hızıyla 6.66 inç 2400 × 1080 piksel ekrana sahip olması bekleniyor. Ekranın AMOLED mi yoksa LCD panel mi olduğu henüz bilinmezken Moto G 5G Plus'ta olduğu gibi LCD bir panelle geleceği düşünülebilir.

    Moto G 5G'nin üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Kurulumda, Samsung GM1 48MP birincil sensör, Samsung S5K4H7 8 MP telefoto lens ve OmniVision OV02B10 2MP makro lens bulunacak. Önde ise 16 MP OmniVision kamera yer alacak.

    Telefonun, 6GB RAM ve 128GB dahili hafıza ile eşleştirilmiş Snapdragon 750G yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Sızıntıya göre telefonun telefonun 5000 mAh bataryası olacak. Ayrıca Moto G 5G, görünüşe göre Google Asistan'a kolay ve hızlı bir şekilde erişmenize izin vereceği özel bir Google Asistan düğmesi barındıracak.



    https://www.xda-developers.com/motorola-moto-g-5g-snapdragon-750g-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    51 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    eriten (Hüseyin Eriten) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir haber yazmadınız tamam teknoloji sitesi burası ama en azından bir anasayfada bir yerde şu izmir depremine bir not paylaşın bir köşe ayırın
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