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    Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek

    Motorola'nın sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığı yeni katlanabilir telefonunun detayları netleşiyor. Şirketin Razr 2'de daha büyük bir ekrana yer vereceği bildirildi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek
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    Motorola'nın Eylül ayında katlanabilir ekranlı Razr telefonunun yeni versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

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    Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO'su Ross Young'a göre Razr 2'deki ana ekranının boyutu 6.2 inç'ten 6.7 inç'e çıkacak. Ayrıca kapak ekranı da büyüyecek.

    Razr 2 Muhtemel Özellikleri

    Bildiğiniz üzere Razr 2019 modelinde saat, tarih, hava durumu ve bildirimleri gösteren 2.7 inçlik bir kapak ekranı kullanılmıştı.

    Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek
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    Razr 2'nin 5G modem, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB hafıza, Android 10 işletim sistemi, 48 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası ile donatılacağı söyleniyor.



    https://twitter.com/DSCCRoss/status/1268195875899060231 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptanos 11 sa.
    Katlabilir telefonlar arasında en beğendiğim model.
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    FoBç (Fırat Orak) 11 sa. yeni yorumcu
    Ah motorola biliyorsun piyasada katlanılabilir telefonlar tutmuyor o kamerayı normal bir telefona tak telefonu da biraz incelt al sana mükemmel bir tasarım
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