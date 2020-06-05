Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek

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Motorola'nın Eylül ayında katlanabilir ekranlı Razr telefonunun yeni versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

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Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO'su Ross Young'a göre Razr 2'deki ana ekranının boyutu 6.2 inç'ten 6.7 inç'e çıkacak. Ayrıca kapak ekranı da büyüyecek.

Razr 2 Muhtemel Özellikleri

Bildiğiniz üzere Razr 2019 modelinde saat, tarih, hava durumu ve bildirimleri gösteren 2.7 inçlik bir kapak ekranı kullanılmıştı.

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Razr 2'nin 5G modem, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB hafıza, Android 10 işletim sistemi, 48 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası ile donatılacağı söyleniyor.

https://twitter.com/DSCCRoss/status/1268195875899060231

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