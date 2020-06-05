Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek

Motorola'nın Eylül ayında katlanabilir ekranlı Razr telefonunun yeni versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 seri üretimi başlıyor"
Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO'su Ross Young'a göre Razr 2'deki ana ekranının boyutu 6.2 inç'ten 6.7 inç'e çıkacak. Ayrıca kapak ekranı da büyüyecek.
Razr 2 Muhtemel Özellikleri
Bildiğiniz üzere Razr 2019 modelinde saat, tarih, hava durumu ve bildirimleri gösteren 2.7 inçlik bir kapak ekranı kullanılmıştı.
Razr 2'nin 5G modem, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB hafıza, Android 10 işletim sistemi, 48 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası ile donatılacağı söyleniyor.
https://twitter.com/DSCCRoss/status/1268195875899060231 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: