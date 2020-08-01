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    Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı

    Lenovo kısa zaman önce bir etkinlik düzenleyerek 2020 model Moto razr'ı bir grup yatırımcıya sergiledi ve aralarında bulunan Çinli bir yatırımcı cihazın detaylı görüntülerini Weibo hesabında paylaştı.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı
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    Motorola, 2000'li yılların efsanelerinden bir tanesi olan kapaklı cep telefonu serisi Razr'ın stilini günümüz akıllı telefon trendlerinden esnek ekran modasına uygun hale getirmiş ve geçtiğimiz yılın son günlerinde ilk katlanabilir akıllı telefonu Motorola razr 2019'u tanıtmıştı. 

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    Diğer üreticilerin piyasaya sunmuş oldukları katlanabililir telefonlar ile kıyaslandığında çok daha ergonomik bir tasarımla beğeni toplayan model görünüşe bakılırsa şirketin beklentilerini karşılayabilecek başarıyı da sağlamayı başardı. Zira bu yıl Eylül ayında şirketin 5G desteğine sahip olan yeni nesil Motorola razr'ı tanıtacağı söylentileri uzunca zamandır devam ediyor. Cihazın teknik özelliklerine, tasarımına ve çok daha fazlasına ait detaylar da sık aralıklarla ortaya çıkıyor.

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    Bunlardan en sonuncusu cihazın bugün Weibo'da ortaya çıkan ve geçmiş sızıntılardan bir kısmını da doğrulayan canlı görüntüleri. Lenovo yeni Moto razr'ı düzenlediği etkinlikte bir grup yatırımcıya sergiledi ve fotoğraflar da orada bulunan Çinli bir yatırımcıdan geliyor.

    Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı
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    Görüntülerden yola çıkarak cihazın tasarımı hakkında kısaca yorum yapacak olursak; cihazın selefi ile kıyaslandığında biraz daha büyük bir dış ekrana ve çok daha belirgin bir kamera çıkıntısına sahip olduğunu görebiliyoruz. 

    Cihazın alt çerçevesinde önceki model gibi parmak izi sensörü yer almıyor. Parmak izi sensörünü nereye konumlandırdıklarını henüz bilemiyoruz, belki de cihaz ekrana gömülü bir parmak izi sensörüyle karşımıza çıkacaktır.

    Bunların dışında görüntülerdeki cihazın tasarımı ve rengi yakın zamanda ortaya çıkan Cıva Grisi Moto razr 2020 renderları ile tıpatıp aynı.

    Tüm bunların dışında cihazın sahip olması beklenen teknik özellikler arasında 6.2 inçlik veya 6.7 inçlik katlanabilir OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti, 256 GB dahili depolama alanı, 48MP Samsung ISOCELL Bright GM1 ana kamera, 20 MP çözünürlüğünde özçekim kamerası, 2845mAh batarya, 18W hızlı şarj desteği ve Android 10 işletim sistemi yer alıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/01/a-chinese-investor-shares-images-of-unreleased-motorola-razr-5g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    al-ozaria (özer ) 2 hf.
    Umarız yaygınlaşır ve uygun fiyatlıları da çıkar. Aç 7", kapa kredi kartı kadar, koy cebe. Gerçek akıllı cep telefonu.
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    patientx (Hasan Aslan) 2 hf.
    Katlanabilir ekran deyince hayal ettiğim tasarım bu idi. Yoksa eski ssk defteri gibi açılan diğer telefonumsu devasa şeyler değil. Güzel mantık inşallah çoğalır bu gibi örnekler. Dipnot : Star Trek orjinal serideki communicator ler gibin olmuş :)
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    xenix 2 hf.
    En seksi telefon
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