Motorola Razr 3 detaylı olarak görüntülendi

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Razr telefonunu canlandırarak katlanabilir akıllı telefon pazarına adım atan Motorola, yeni cihazı için hazırlık yapıyor. Galaxy Z Flip 4 ile rekabet edecek Razr 3'ten detaylı görüntü geldi.

Razr 3 yepyeni bir tasarım ile geliyor

Mobil teknoloji dünyasında yakın kaynakları ile bilinen Evan Blass, Twitter’da yeni Razr cihazının detaylı görüntüsünü paylaştı. Görünüşe göre cihaz, Motorola içerisinde Maven olarak adlandırılıyor ancak Razr 3 olarak çıkış yapması bekleniyor. Yeni cihaz, eskilerden çok daha modern bir tasarım ile geliyor. Çentik ve çene çerçevesi terk edilmiş ve onun yerine çok daha düz bir kasaya geçilmiş ve çerçeveler de ince bırakılmış. Ayrıca cihazın çerçeveye yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı da görülüyor. Galaxy Z Flip 3’ü andıran cihazın dış ekranı ise oldukça büyük gözüküyor. Galaxy Z Flip serisinin en büyük eleştiri kaynaklarından olan dış ekran küçüklüğü Motorola tarafından düşünülmüş gizi gözüküyor.

Motorola Razr 3, çift kamera modülüne sahip olacak ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile gelecek. Motorola, yeni Razr cihazının önceki nesillere göre çok daha üst seviye bir cihaz olacağını belirtmişti. Bakalım yeni nesil Razr, pazarın lideri Samsung ile rekabet edebilecek mi.

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