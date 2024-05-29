Motorola'nın yeni katlanırı Razr 50, Geekbench'te listelendi

Test edilen modelin 8 GB RAM içerdiği ve Android 14 yazılımını çalıştırdığı görülüyor. Katlanabilir cihaz çoklu çekirdekte 2.751, tek çekirdekte 1.033 puan aldı. Puanların 4 nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga setine benzediği söyleniyor.
Motorola Razr 50 beklenen özellikleri
TENNA sertifikasına göre Motorola Razr 50, 1056×1066 piksel çözünürlüğe sahip 3.6 inç OLED kapak ekranına sahip olacak. Katlanabilir telefonun ana ekranı FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.9 inç OLED panele sahip olacak. 50MP ana kamera, 13MP ikinci kameradan oluşan çift arka kamera kurulumu göreceğiz. Selfie'ler için 32 MP'lik bir kamera bulunacak. Telefon, 33W hızlı şarjı destekleyen 3.950mAh bataryadan güç alacak.
Motorola Razr 50 Ultra modelinin ise 50MP + 50MP çift kamera kurulumu, 4.000 mAh batarya, 12GB RAM 256GB depolama, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.