Motorola'nın yeni katlanırı Razr 50, Geekbench'te listelendi

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Tam Boyutta Gör Geekbench listesine göre Motorola Razr 50, diğer adıyla Motorola Razr 2024, dört adet 2.5GHz çekirdeğin yanı sıra dört adet 2.0GHz çekirdeğe sahip olacak. İşlemcinin yakında duyurulacak olan MediaTek Dimensity 7300X olması bekleniyor.

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Test edilen modelin 8 GB RAM içerdiği ve Android 14 yazılımını çalıştırdığı görülüyor. Katlanabilir cihaz çoklu çekirdekte 2.751, tek çekirdekte 1.033 puan aldı. Puanların 4 nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga setine benzediği söyleniyor.

Motorola Razr 50 beklenen özellikleri

TENNA sertifikasına göre Motorola Razr 50, 1056×1066 piksel çözünürlüğe sahip 3.6 inç OLED kapak ekranına sahip olacak. Katlanabilir telefonun ana ekranı FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.9 inç OLED panele sahip olacak. 50MP ana kamera, 13MP ikinci kameradan oluşan çift arka kamera kurulumu göreceğiz. Selfie'ler için 32 MP'lik bir kamera bulunacak. Telefon, 33W hızlı şarjı destekleyen 3.950mAh bataryadan güç alacak.

Motorola Razr 50 Ultra modelinin ise 50MP + 50MP çift kamera kurulumu, 4.000 mAh batarya, 12GB RAM 256GB depolama, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olması bekleniyor.

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Motorola Razr 50 katlanır telefon, Geekbench'te listelendi