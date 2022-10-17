Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı doğrulandı: Galaxy S22 ile aynı!

Tasarım hatları aynı kalıyor
Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S23 serisi için yeni koruyucu kılıf görüntülerini paylaştı. Görüntülere bakıldığında ise temel Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve hatta Galaxy S23 Ultra’nın arka panel tasarımlarını açıkça görebiliyoruz. Bununla birlikte Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Öte yandan arka tasarım önceki nesle benzer görünse de, yeni telefonların kamera tarafında büyük bir gelişim sunacağını söyleyebiliriz. Önceki raporlara göre Galaxy S23 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve Samsung imzalı 200MP ISOCELL HP2 sensörü ile donatılacak. Telefon severler için büyük heyecan yaratan Galaxy S23 serisinin 2023 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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