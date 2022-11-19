5000 mAh'li Motorola XT2335-3 geliyor: İşte sızdırılan özellikleri

Motorola XT2335-3 için yayımlanan sertifikasyon bilgilerinde bu ürünün muhtemel bazı teknik özellikleri mevcut. Ekran boyutu 6.5 inç olan T2335-3'ün LCD bir panel eşliğinde satışa sunulacağı düşünülüyor.

Motorola, uzayan akıllı telefon konseptini tanıttı! 1 ay önce eklendi

Motorola XT2335-3 teknik özellikleri ile neler sunuyor?

Kendisinin ekran çözünürlüğü 720 × 1600. Kullanıcıları 8 çekirdekli bir işlemci karşılayacak ve bu işlemci 2.2 GHz hızına ev sahipliği yapacak. 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanları eşlik edecek.

Bataryasının 5000 mAh olduğu ifade edilen bu akıllı telefonun ağırlığı 183 gram ve boyutları 162.7 × 74.6 × 8.1. Cihazın arka tarafında 1 adet ana lens (50 MP) mevcut. Bu ana lense ikincil bir lens (2 MP) yardımcı olacak. Ön tarafta ise bir özçekim kamerası (8 MP) var.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Şu an elimizde olan bilgiler bunlarla sınırlı. Önümüzdeki aylarda bu ürün hakkında resmî bir tanıtım videosu yayımlanması bekleniyor.

Motorola XT2335-3'ün TENAA standartlarına göre maliyeti düşük olan bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu maliyetin satış fiyatına yansıtıldığını görebiliriz.

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