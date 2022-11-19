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    5000 mAh'li Motorola XT2335-3 geliyor: İşte sızdırılan özellikleri

    Adı Motorola XT2335-3 olan bu yeni ürünün teknik özellikleri basına sızdırıldı. 3C ve TENAA ikilisi bu akıllı telefonun merak edilen yanlarını kullanıcılara sundu. Peki cihazın kendisi neler sunacak?
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    Motorola XT2335-3
    Motorola XT2335-3 için yayımlanan sertifikasyon bilgilerinde bu ürünün muhtemel bazı teknik özellikleri mevcut. Ekran boyutu 6.5 inç olan T2335-3'ün LCD bir panel eşliğinde satışa sunulacağı düşünülüyor. 

     

    Motorola XT2335-3 teknik özellikleri ile neler sunuyor?

    Kendisinin ekran çözünürlüğü 720 × 1600. Kullanıcıları 8 çekirdekli bir işlemci karşılayacak ve bu işlemci 2.2 GHz hızına ev sahipliği yapacak. 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanları eşlik edecek.

    Bataryasının 5000 mAh olduğu ifade edilen bu akıllı telefonun ağırlığı 183 gram ve boyutları 162.7 × 74.6 × 8.1. Cihazın arka tarafında 1 adet ana lens (50 MP) mevcut. Bu ana lense ikincil bir lens (2 MP) yardımcı olacak. Ön tarafta ise bir özçekim kamerası (8 MP) var.

    Motorola XT2335-3 Tam Boyutta Gör

    Motorola Tam Boyutta Gör
    Şu an elimizde olan bilgiler bunlarla sınırlı. Önümüzdeki aylarda bu ürün hakkında resmî bir tanıtım videosu yayımlanması bekleniyor.

    Motorola XT2335-3'ün TENAA standartlarına göre maliyeti düşük olan bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu maliyetin satış fiyatına yansıtıldığını görebiliriz.

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