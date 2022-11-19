5000 mAh'li Motorola XT2335-3 geliyor: İşte sızdırılan özellikleri

Motorola XT2335-3 teknik özellikleri ile neler sunuyor?
Kendisinin ekran çözünürlüğü 720 × 1600. Kullanıcıları 8 çekirdekli bir işlemci karşılayacak ve bu işlemci 2.2 GHz hızına ev sahipliği yapacak. 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanları eşlik edecek.
Bataryasının 5000 mAh olduğu ifade edilen bu akıllı telefonun ağırlığı 183 gram ve boyutları 162.7 × 74.6 × 8.1. Cihazın arka tarafında 1 adet ana lens (50 MP) mevcut. Bu ana lense ikincil bir lens (2 MP) yardımcı olacak. Ön tarafta ise bir özçekim kamerası (8 MP) var.
Motorola XT2335-3'ün TENAA standartlarına göre maliyeti düşük olan bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu maliyetin satış fiyatına yansıtıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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