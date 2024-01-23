Tam Boyutta Gör Elon Musk, sahibi olduğu X’in (eski adıyla Twitter) sadece bir sosyal medya platformu olmasını değil aynı zamanda içerik üretim merkezi haline gelmesini istiyor. Ancak içerik üreticilerini farklı platformlardan X’e çekmek kolay bir iş değil. Zira bunun için büyük paralara ve cazip ödemelere ihtiyaç var. Ve MrBeast'in X'teki ilk videosundan elde ettiği gelire bakılırsa Elon Musk’ın kesinlikle bir şansı var.

MrBeast, 250 bin dolar kazandı

X'in içerik oluşturuculara yönelik reklam geliri paylaşım programının şu anda yalnızca üç şartı bulunuyor:

X Premium aboneliği veya doğrulanmış bir kuruluşla ortaklık

Son 3 ay içinde kümülatif gönderilerde en az 5 milyon organik gösterim

En az 500 takipçi

Dünyanın en çok gelir elde eden içerik oluşturucularından biri olan MrBeast için bu şartları karşılamak zor olmasa gerek. Öte yandan X’in gelir paylaşımı ise oldukça bonkör görünüyor. Kısa bir süre önce X'te yayınladığı bir gönderide MrBeast, sosyal medya platformundaki ilk videosunun 156 milyon gösterim ve 5 milyondan fazla etkileşime dayanarak kendisine şimdiye kadar 263.655 dolar kazandırdığını duyurdu.

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MrBeast aynı zamanda X’te yaptığı paylaşımda kazandığı geliri de paylaşacağını açıkladı: “Bunu yeniden paylaşan ve beni takip eden rastgele 10 kişiye eğlence için 25.000 dolar vereceğim.”

Ocak ayı başında Elon Musk tarafından paylaşılan temel ölçümlere göre, X nispeten sağlıklı bir kullanıcı büyümesi görmeye devam ediyor. Bu durum, Elon Musk'ın Gazze savaşıyla ilgili tartışmalara müdahil olmasının ardından reklam verenler tarafından giderek artan bir boykotla karşı karşıya kaldığı birkaç ay öncesine kıyasla, zor durumdaki sosyal medya platformu için kritik bir dönüşe işaret ediyor.

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MrBeast, X'teki ilk videosundan çeyrek milyon dolar kazandı