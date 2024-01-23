MrBeast, X'teki ilk videosundan çeyrek milyon dolar kazandı

MrBeast, 250 bin dolar kazandı
X'in içerik oluşturuculara yönelik reklam geliri paylaşım programının şu anda yalnızca üç şartı bulunuyor:
- X Premium aboneliği veya doğrulanmış bir kuruluşla ortaklık
- Son 3 ay içinde kümülatif gönderilerde en az 5 milyon organik gösterim
- En az 500 takipçi
Dünyanın en çok gelir elde eden içerik oluşturucularından biri olan MrBeast için bu şartları karşılamak zor olmasa gerek. Öte yandan X’in gelir paylaşımı ise oldukça bonkör görünüyor. Kısa bir süre önce X'te yayınladığı bir gönderide MrBeast, sosyal medya platformundaki ilk videosunun 156 milyon gösterim ve 5 milyondan fazla etkileşime dayanarak kendisine şimdiye kadar 263.655 dolar kazandırdığını duyurdu.
MrBeast aynı zamanda X’te yaptığı paylaşımda kazandığı geliri de paylaşacağını açıkladı: “Bunu yeniden paylaşan ve beni takip eden rastgele 10 kişiye eğlence için 25.000 dolar vereceğim.”
Ocak ayı başında Elon Musk tarafından paylaşılan temel ölçümlere göre, X nispeten sağlıklı bir kullanıcı büyümesi görmeye devam ediyor. Bu durum, Elon Musk'ın Gazze savaşıyla ilgili tartışmalara müdahil olmasının ardından reklam verenler tarafından giderek artan bir boykotla karşı karşıya kaldığı birkaç ay öncesine kıyasla, zor durumdaki sosyal medya platformu için kritik bir dönüşe işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.