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    Anlık Bildirim

    MrBeast, X'teki ilk videosundan çeyrek milyon dolar kazandı

    Elon Musk, sahibi olduğu Twitter… X’i bir içerik üretici cennetine çevirmeye çalışıyor. Üreticileri platforma davet etmesinin ardından MrBeast, X'teki ilk videosundan çeyrek milyon dolar kazandı.
    MrBeast, X'teki ilk videosundan çeyrek milyon dolar kazandı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, sahibi olduğu X’in (eski adıyla Twitter) sadece bir sosyal medya platformu olmasını değil aynı zamanda içerik üretim merkezi haline gelmesini istiyor. Ancak içerik üreticilerini farklı platformlardan X’e çekmek kolay bir iş değil. Zira bunun için büyük paralara ve cazip ödemelere ihtiyaç var. Ve MrBeast'in X'teki ilk videosundan elde ettiği gelire bakılırsa Elon Musk’ın kesinlikle bir şansı var.

    MrBeast, 250 bin dolar kazandı

    X'in içerik oluşturuculara yönelik reklam geliri paylaşım programının şu anda yalnızca üç şartı bulunuyor:

    • X Premium aboneliği veya doğrulanmış bir kuruluşla ortaklık
    • Son 3 ay içinde kümülatif gönderilerde en az 5 milyon organik gösterim
    • En az 500 takipçi

    Dünyanın en çok gelir elde eden içerik oluşturucularından biri olan MrBeast için bu şartları karşılamak zor olmasa gerek. Öte yandan X’in gelir paylaşımı ise oldukça bonkör görünüyor. Kısa bir süre önce X'te yayınladığı bir gönderide MrBeast, sosyal medya platformundaki ilk videosunun 156 milyon gösterim ve 5 milyondan fazla etkileşime dayanarak kendisine şimdiye kadar 263.655 dolar kazandırdığını duyurdu.

    MrBeast aynı zamanda X’te yaptığı paylaşımda kazandığı geliri de paylaşacağını açıkladı: “Bunu yeniden paylaşan ve beni takip eden rastgele 10 kişiye eğlence için 25.000 dolar vereceğim.”

    Ocak ayı başında Elon Musk tarafından paylaşılan temel ölçümlere göre, X nispeten sağlıklı bir kullanıcı büyümesi görmeye devam ediyor. Bu durum, Elon Musk'ın Gazze savaşıyla ilgili tartışmalara müdahil olmasının ardından reklam verenler tarafından giderek artan bir boykotla karşı karşıya kaldığı birkaç ay öncesine kıyasla, zor durumdaki sosyal medya platformu için kritik bir dönüşe işaret ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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