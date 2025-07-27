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    MSB Ar-Ge, Türkiye’nin en güçlü uçak bombası AZAP’ı tanıttı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge Merkezi, İDEF 2025 kapsamında Türkiye'nin en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası MK-84 GAZAP'ı tanıttı. MSB Ar-Ge ayrıca NEB HAYALET bombalarını da sergiledi.

    MSB Ar-Ge, Türkiye’nin en güçlü uçak bombası AZAP’ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen GAZAP ve NEB HAYALET bombaları, sahip oldukları teknik üstünlük ve yıkıcı güçle İDEF 2025 Fuarı’nın sürprizlerinden oldu. Kamuoyu önüne ilk defa çıkan MSB Ar-Ge tarafından sergilenen MK-84 AZAP, Türkiye'nin en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası oldu.

    GAZAP: Termobarik etkide yeni seviye

    MSB Ar-Ge tarafından geliştirilen GAZAP bombası, Türkiye’nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıkıyor. 2000 libre (970kg) ağırlığındaki termobarik yapılı GAZAP, patlama anında 10.000 özel şekillendirilmiş parçacığı çevreye yüksek hızda saçarak maksimum yıkım etkisi oluşturuyor.

    Bu parçacıklar sayesinde metrekare başına ortalama 10,6 parçacık düşüyor. Bu oran, NATO standardı olan MK-84 bombalarının yaklaşık üç katı yoğunlukta bir parçacık etkisi anlamına geliyor. GAZAP’ın bu özelliği, özellikle geniş hedef alanlarını etkisiz hale getirme açısından büyük avantaj sunuyor. Aktarılanlara göre etki menzili yüzlerce metre ile ölçülüyor. Bomba, mevcut MK-84 güdüm kitleriyle tam uyumlu olarak tasarlandı.

    Yeni NEB bombaları 90 metre derine etki ediyor

    MSB Ar-Ge, Türkiye’nin en güçlü uçak bombası AZAP’ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    IDEF 2025’te tanıtılan bir diğer kritik mühimmat ise NEB-1 HAYALET ve NEB-2 HAYALET oldu. MSB Ar-Ge Merkezi Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Nilüfer Kuzulu, bu mühimmatın sahip olduğu nüfuz kapasitesinin muadillerinin çok ötesinde olduğunu vurguluyor.

    Yüksek mukavemetli C50 beton bloklar ve nervürlü çeliklerle kaplanmış hedeflere yönelik yapılan testlerde NEB HAYALET’in 7 metreyi aşan delici etkisi ortaya kondu. Daha da çarpıcısı, testlerde mühimmat 1,5 tonluk beton blokları da aşarak kum havuzuna kadar ulaştı. Bu sonuçlar, uluslararası standartlarda 2 bin librelik mühimmatların 1,8 ila 2,4 metre aralığındaki delme kapasitesini açık şekilde geride bırakıyor.

    Bu arada yapılan testler C50 tipi beton üzerinde gerçekleştirildi. C50 tipi betonun viyadük, köprü, stratejik noktalar ve nükleer tesisler gibi son derece hassas alanlarda kullanıldığı belirtiliyor. Normal şartlarda testler ise C35 betonlarda test ediliyordu.

    Ayrıca yapılan uçuş testlerinde NEB, yaklaşık 90 metrelik bir kayalık alanı delip geçerek hem gücünü hem de hassasiyetini ortaya koydu. Kuzulu, ürünün tüm kalifikasyon ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını, dolayısıyla TSK envanterine girmeye hazır olduğunu belirtiyor.

    180 kilometre menzilli hava-hava füzesi

    MSB Ar-Ge, Türkiye’nin en güçlü uçak bombası AZAP’ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSB Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları yalnızca mühimmatla sınırlı değil. Nilüfer Kuzulu, şu anda proje aşamasında olan hava-hava füzesi hakkında da bilgi verdi. Füzede güdüm sistemlerinin tamamlandığını belirten Kuzulu, hedeflerinin 180 kilometre menzil olduğunu açıkladı. Yıl bitmeden 401. Filoda ilk atışlı testlerin yapılması planlanıyor.

    ABD üretimi AIM-120D AMRAAM füzesinin menzili 160 kilometre. Avrupa füzesi Meteor 200 kilometre ve üzerine çıkıyor. Çin PL 15 füzesi de 200 artı kilometre menzile sahip. ABD’nin JATM AIM füzesi de 200 artı menzile sahip.

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    MDK 3 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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