MSI dünyanın ilk 240Hz OLED dizüstüsünü duyurdu

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Dizüstü bilgisayar dünyasında yavaş yavaş OLED ekran rekabeti başlarken diğer taraftan tazeleme hızı yarışı da devam ediyor. Razer’ı egale eden MSI dünyanın ilk 240Hz OLED dizüstü modelini piyasya sürüyor.

MSI Raider GE67 HX özellikleri ve fiyatı

Razer tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni Blade 15 dizüstü modeli ilk 240Hz OLED ekrana sahip modeldi ancak MSI Raider GE67 HX oyuncu bilgisayarı piyasaya çıkarak bu ünvanı elinden aldı.

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On ikinci nesil Intel Core HX işlemciler ile donatılan dizüstü bilgisayar modeli 15.6 inçlik OLED ekrana sahip. 240Hz tazeleme hızı ile çok daha akıcı görüntüler elde edilebiliyor. 0.2ms tepki süresi olan ekran 600 nit parlaklık seviyesine erişebiliyor. 64GB’a kadar DDR5 RAM ve 1TB PCIe 4.0 SSD seçenekleri mevcut.

MSI Raider GE67 HX oyuncu bilgisayarı Intel Core i7-12800HX ve RTX 3070 Ti ekran kartı ile 2499$ seviyesinden başlıyor. Core i9 ve RTX 3080 Ti seçeneği ise 3399$ seviyesine kadar çıkıyor. 30 Eylül tarihine kadar 100 dolarlık Steam cüzdan kodu hediye ediliyor.

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MSI Raider GE67 HX tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı