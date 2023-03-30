MSI'ın yeni oyuncu monitörü, 380Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ile geliyor

Tam Boyutta Gör MSI’ın yeni 24.5 inç Rapid IPS oyuncu monitörü, 380Hz yenileme hızının yanı sıra 1ms (GTG) tepki süresi sunuyor. DisplayHDR 400, VESA Adaptive Sync, G-SYNC uyumluluğuyla da oyunculara sürükleyici ve kusursuza yakın oyun deneyimi sağlayacağını tahmin etmek güç değil. İşte MSI G253PF oyuncu monitörü özelikleri:

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Rapid IPS panel, 178 derece görüş açısı sunmasının yanında uzun süreli oyun oturumlarında gözün daha az yorulmasını sağlayan TUV Rheinland sertifikalı titreşim önleme ve düşük mavi ışık teknolojilerini içeriyor. Monitörün sağladığı ekran çözünürlüğü biraz düşük (1920x1080) ancak yenileme hızı ve tepki süresi bunu telafi ediyor. Düz panel, 1000:1 kontrast oranına (dinamik mega kontrastlı), 1.07 milyar renk, 320-400 nit maksimum parlaklığa sahip. Monitör, 380Hz yenileme hızını DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden veriyor; HDMI 2.0b bağlantısı yenileme hızını 240Hz ile sınırlıyor.

Pasif soğutma mekanizmasına sahip olan MSI G253PF, VESA monitör ayağı (standı) ile de uyumlu. MSI, yeni oyun monitörünün fiyatını açıklamadı.

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