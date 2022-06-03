MSI en kaslı Titan oyuncu dizüstünü duyurdu

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MSI Titan GT77 oyuncu dizüstü bilgisayarı Intel ve Nvidia’nın en güçlü yongalarıyla donatıldı. Serinin en kaslısı haline gelen MSI Titan GT77 dizüstü modeli hızlı bağlantıları sayesinde oyuncuları kesintiye uğratmıyor.

MSI Titan GT77 özellikleri ve fiyatı

17.3 inçlik 4K 120Hz IPS ekran

On ikinci nesil Intel Core HX işlemciler

128GB’a kadar DDR5-4800 RAM

2TB’a kadar M.2 SSD

GeForce RTX 3080 Ti modeline kadar ekran kartı

Thunderbolt 4, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, HDMI 2.1

3199$ (Intel Core i7 HX-RTX 3070 Ti)

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MSI Titan GT77 firmanın en kaslı oyuncu dizüstüsü ünvanına sahip. 23mm kalınlık değeri olsa da MSI pek incelik yarışına girmiyor. Bu serinin zaten dış görünüşü oldukça heybetli ve bu değiştirilmemiş. Kapağın arka kısmına doğru olan çıkıntı RGB aydınlatma ve fan çıkışlarına sahip. Gelişmiş soğutma sistemi ile oyunculara verimli bir tecrübe sağlanıyor. Cherry MX Ultra düşük profil anahtarlarla mekanik bir klavye oluşturulmuş. 8K 60Hz ve 4K 120Hz ekran çıkışları harici monitörlere aynı tecrübeyi yansıtabiliyorsunuz. MSI Titan GT77 ilk etapta Amazon üzerinde satışa başlayacak.

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MSI Titan GT77 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı