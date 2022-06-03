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    MSI en kaslı Titan oyuncu dizüstünü duyurdu

    MSI Titan GT77 modelinde on ikinci nesil Intel Core HX işlemciler ve GeForce RTX 3080 Ti modeline kadar ekran kartı seçenekleri ile en iyi oyun tecrübesi sunuluyor. 
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    MSI Titan GT77
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    MSI Titan GT77 oyuncu dizüstü bilgisayarı Intel ve Nvidia’nın en güçlü yongalarıyla donatıldı. Serinin en kaslısı haline gelen MSI Titan GT77 dizüstü modeli hızlı bağlantıları sayesinde oyuncuları kesintiye uğratmıyor.

    MSI Titan GT77 özellikleri ve fiyatı

    • 17.3 inçlik 4K 120Hz IPS ekran
    • On ikinci nesil Intel Core HX işlemciler
    • 128GB’a kadar DDR5-4800 RAM
    • 2TB’a kadar M.2 SSD
    • GeForce RTX 3080 Ti modeline kadar ekran kartı
    • Thunderbolt 4, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, HDMI 2.1
    • 3199$ (Intel Core i7 HX-RTX 3070 Ti)

    MSI Titan GT77 firmanın en kaslı oyuncu dizüstüsü ünvanına sahip. 23mm kalınlık değeri olsa da MSI pek incelik yarışına girmiyor. Bu serinin zaten dış görünüşü oldukça heybetli ve bu değiştirilmemiş. Kapağın arka kısmına doğru olan çıkıntı RGB aydınlatma ve fan çıkışlarına sahip. Gelişmiş soğutma sistemi ile oyunculara verimli bir tecrübe sağlanıyor. Cherry MX Ultra düşük profil anahtarlarla mekanik bir klavye oluşturulmuş. 8K 60Hz ve 4K 120Hz ekran çıkışları harici monitörlere aynı tecrübeyi yansıtabiliyorsunuz. MSI Titan GT77 ilk etapta Amazon üzerinde satışa başlayacak.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 3 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 18 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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