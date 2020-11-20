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    MSI SUPRIM oyunu değiştirmeye geliyor

    MSI SUPRIM serisi Nvidia GeForce RTX 3000 ekran kartları; performanslarını yansıtan tasarımlar ve senaryoya uyum sağlayan dinamik soğutma sistemleri ile geliyor.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI SUPRIM oyunu değiştirmeye geliyor
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    yansıtan yeni bir ekran kartı serisine başlıyor. MSI SUPRIM serisi performansa odaklanan özelliklerle donatılmış.

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    MSI SUPRIM neler sunacak?

    MSI SUPRIM serisi firmanın GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını en iyi şekilde yansıtabilmesi için tasarlandı. Modern bir estetik görünüme sahip olan SUPRIM kartları parlak alüminyum kaplama ve arka plaka sunuyor. RGB aydınlatma ise Dragon Center ve Mystic Light yazılımları ile kontrol edilebiliyor.

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    TRI FROZR 2S soğutma sisteminde TORX FAN 4.0 soğutma fanı, hava akışını kontrol eden yapraklar, çekirdek borular ve ısıyı emen taban plakası yer alıyor. Farklı modlar ile tamamen pasif veya sessiz bir şekilde çalıştırmak mümkün oluyor. Frozr AI Cooling özelliği ise sistemdeki fanların hızlarını GPU ısısına göre ayarlayabiliyor.

    MSI SUPRIM serisi ekran kartları ile birlikte bir fare matı ve destek standı da hediye edilecek. Bu haftadan itibaren dünya çapında MSI SUPRIM ekran kartlarının satışına başlanacağı belirtildi.



    https://www.techpowerup.com/274936/msi-presents-the-suprim-line-of-graphics-cards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6s 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklamhaber.com veya Ekremhaber.com İkisini dene tarafını seç. Reklam yapın da böyle beylik başlıklar atmayın bari. Buranın takipçisi neyin ne olduğunu biliyor, kitleye uygun yazın şu reklamlar ve haberleri. Gazete sitesine çevirdiniz iyice, dayılara bilgisayarı tanıtır gibi haber.
    Reklamhaber.com veya Ekremhaber.com İkisini dene tarafını seç. [resim] Reklam yapın da böyle beylik başlıklar atmayın bari. Buranın takipçisi neyin ne olduğunu bil...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kanaat34 (Hüseyin ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    sistem fanları gpu sıcaklığına göre hızlarını kendisi ayarlayabiliyor demek bu telefon müzik çalabiliyor hatta mesajda atıyor demek gibi bir şey
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    e d d a i 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Duyuruluyor duyurulmasına da nerede bu kartlar kardeşim.Bir firma da çıkıp stok rezaleti hakkında konuşmuyor.
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    faithlesszombie (Okan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rtx jandarmaları bunu beğendi.
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    brnk (Burak Demirbas) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Triox mu neyse ondan daha akılda kalıcı olduğu kesin bu mesajı yazarken bile gelmedi aklıma
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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    shruikan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zevkler renkler tabi ama... Berbat bi isim değil mi ya?
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    6s 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklamhaber.com veya Ekremhaber.com İkisini dene tarafını seç. Reklam yapın da böyle beylik başlıklar atmayın bari. Buranın takipçisi neyin ne olduğunu biliyor, kitleye uygun yazın şu reklamlar ve haberleri. Gazete sitesine çevirdiniz iyice, dayılara bilgisayarı tanıtır gibi haber.
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