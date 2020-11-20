MSI SUPRIM oyunu değiştirmeye geliyor

Tam Boyutta Gör

yansıtan yeni bir ekran kartı serisine başlıyor. MSI SUPRIM serisi performansa odaklanan özelliklerle donatılmış.

İlginizi Çekebilir

CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül

MSI SUPRIM neler sunacak?

MSI SUPRIM serisi firmanın GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını en iyi şekilde yansıtabilmesi için tasarlandı. Modern bir estetik görünüme sahip olan SUPRIM kartları parlak alüminyum kaplama ve arka plaka sunuyor. RGB aydınlatma ise Dragon Center ve Mystic Light yazılımları ile kontrol edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor?"

TRI FROZR 2S soğutma sisteminde TORX FAN 4.0 soğutma fanı, hava akışını kontrol eden yapraklar, çekirdek borular ve ısıyı emen taban plakası yer alıyor. Farklı modlar ile tamamen pasif veya sessiz bir şekilde çalıştırmak mümkün oluyor. Frozr AI Cooling özelliği ise sistemdeki fanların hızlarını GPU ısısına göre ayarlayabiliyor.

MSI SUPRIM serisi ekran kartları ile birlikte bir fare matı ve destek standı da hediye edilecek. Bu haftadan itibaren dünya çapında MSI SUPRIM ekran kartlarının satışına başlanacağı belirtildi.

https://www.techpowerup.com/274936/msi-presents-the-suprim-line-of-graphics-cards

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.