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    MSI ve SEAGATE ortaklığında Dota 2 turnuvası düzenleniyor

    MSI Stadium of Spoils adıyla düzenlenecek Dota 2 turnuvasında oyuncular ünlü isimlerin yer aldığı iki takımdan birine katılabilmek için çeşitli görevleri tamamlamak zorunda.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI ve SEAGATE ortaklığında Dota 2 turnuvası düzenleniyor
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    Tüm sektörleri olduğu gibi espor sektörünü de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını herkesi evine kilitlemiş durumda. Yeni normalleşme süreci başlamış olsa da aşı bulunamadığı için halen insanlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Markalar da evden espor organizasyonları düzenlemeye başladı.

    MSI Stadium of Spoils nedir?

    MSI ve SEAGATE yaptığı açıklamada MSI Stadium of Spoils adıyla bir Dota 2 turnuvası düzenleyeceğini duyurdu. Turnuvada iki takım birbiri ile mücadele edecek. Türünün ilk örneği olacak yarışmada iki büyük takıma katılabilmek için oyuncular ter dökecek.

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    İki tur halinde yapılacak olan turnuvanın ilk turu 27 Haziran tarihinde başlıyor. Oyuncular görevleri yerine getirerek ve sosyal mecralarda paylaşımlar yaparak takıma seçilmeye çalışacaklar. İkinci tur ise 4 Temmuz tarihinde başlayacak.

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    Jake "SirActionSlacks" Kanner, Kevin "Purge" Godec, Jorien "Sheever" van der Heijden ve Owen "ODPixel" Davies gibi önemli isimler bu takımlarda oyuncuları bekliyor olacak. Darren "KillerPigeon" Elmy ve Admir "LizZard" Salkanovic ise canlı yayın gerçekleştirecek.

    Turnuva sonunda hediye edilecek ürünler aşağıda listelenmiş durumda. MSI sosyal medya hesaplarından turnuva ile ilgili daha fazla detay paylaşılacak.

    Hediyeler:

    MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI anakart

    MSI OPTIX MAG272C monitör

    MSI MPG GUNGNIR PC kasası

    SEAGATE FIRECUDA 510 1 TB SSD

    Steam kodları



    https://www.techpowerup.com/268629/msi-announces-dota-2-online-tournament-stadium-of-spoils Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    Çöp ödül 🏆 turnuvası 🏆.

    Adamlar dünya şampiyonası turnuvasında kaç bin 💵 veriyor. Bunlar süslü fakir turnuvası yapacak lol. 😂
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