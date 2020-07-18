MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi

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Popüler off-road simülatörü MudRunner mobil platforma geçiş yaptı. Bir milyondan fazla satan oyunun mobil versiyonu, Saber Interactive bünyesindeki ayrı bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

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Birbirinden güçlü arazi araçlarının direksiyonuna geçtiğiniz MudRunner oyunund,a elinizde sadece bir harita ve pusulayla vahşi doğanın zorlu koşullarına göğüs geriyorsunuz. Riskli arazilerdeki görevlerinizde size muhteşem Sibirya manzaraları eşlik ediyor.

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16 güçlü arazi aracı

Oyunseverler mobil versiyonda 15 açık dünya haritasının yanında UAZ, Ural ve KAMAZ dahil olmak üzere 16 arazi aracına erişim sağlayabilecekler.

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MudRunner Mobile'ı Google Play ve App Store'dan indirebilirsiniz. Popüler off-road simülatörünün fiyat etiketi 5.99 dolar. Ayrıca oyun içi satın alımlar da mevcut.

MudRunner Focus Home Interactive Simülasyon ₺54,99 50M

MudRunner Mobile Focus Home Interactive SAS Oyunlar $5.99 696.6 MB

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