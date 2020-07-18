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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi

    Popüler off-road simülasyonu MudRunner mobil platformdaki yerini aldı. Piyasaya sürülmesinden bu yana bir milyondan fazla kopya satan oyun Play Store ve App Store'da yayınlandı.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi
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    Popüler off-road simülatörü MudRunner mobil platforma geçiş yaptı. Bir milyondan fazla satan oyunun mobil versiyonu, Saber Interactive bünyesindeki ayrı bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

    Ayrıca Bkz. "Google Android için yeni emoji kısayollarını test ediyor"

    Birbirinden güçlü arazi araçlarının direksiyonuna geçtiğiniz MudRunner oyunund,a elinizde sadece bir harita ve pusulayla vahşi doğanın zorlu koşullarına göğüs geriyorsunuz. Riskli arazilerdeki görevlerinizde size muhteşem Sibirya manzaraları eşlik ediyor.

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    MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi
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    16 güçlü arazi aracı

    Oyunseverler mobil versiyonda 15 açık dünya haritasının yanında UAZ, Ural ve KAMAZ dahil olmak üzere 16 arazi aracına erişim sağlayabilecekler.

    MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi
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    MudRunner Mobile'ı Google Play ve App Store'dan indirebilirsiniz. Popüler off-road simülatörünün fiyat etiketi 5.99 dolar. Ayrıca oyun içi satın alımlar da mevcut.

    MudRunner MudRunner MudRunner MudRunner Focus Home Interactive Simülasyon ₺54,99 50M

    MudRunner Mobile MudRunner Mobile MudRunner Mobile MudRunner Mobile Focus Home Interactive SAS Oyunlar $5.99 696.6 MB



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 sa.
    Cihaz desteklemiyor :D galaxy s7 android 8.0.0
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. kaand12@
    Çok ilginç sizin cihazdan 5 ay önce çıkan iPhone 6S destekliyor. Nasıl olur ya
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa.
    Tam tablet oyunu
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    Çılgın pilot 2 sa.
    54 TL mobil bir oyun için fazla sanki.
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 3 sa.
    spintires değil mi bu :)
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