Muhammed Ali dizisi resmen duyuruldu: Amazon-Michael B. Jordan iş birliği

Tarihin efsanevi sporcularından olan Muhammed Ali'nin hikayesi bir kez daha ekranlara uyarlanacak. Amazon ve Michael B. Jordan iş birliğinde hazırlanan yeni dizi için bugün resmi duyurular yapıldı ve diziden bazı önemli detaylar açıklandı.

Dizinin ismi 'The Greatest' olacak

Amazon'un Muhammed Ali dizisi ünlü oyuncu Michael B. Jordan'a ait olan Outlier Society stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Michael B. Jordan dizinin hazırlanmasında önemli rol oynamış ancak Jordan Muhammed Ali'yi kendisi canlandırmayacak. Bunun yerine Muhammed Ali rolü için farklı bir oyuncu aranıyor.

Deadline'a konuşan Michael B. Jordan,"Muhammed Ali'nin hikayesini anlatacak olmak benim için gerçekten de büyük bir onur. Dizi şu anda The Greatest ismine sahip ve müzik tarafında Jay-Z'nin Roc Nation stüdyosuyla ortaklık yaptık. Mini-dizi şeklinde hazırlıyoruz ve Muhammed Ali'nin hayatını hiçbir kısıtlama olmadan derin bir şekilde anlatacağız. Bunun dışında çok fazla spesifik detay vermek istemiyorum ancak şunu söyleyebilirim Muhammed Ali'yi daha önce hiç görmediğimiz yönleriyle tanıma şansı yakalayacağız. Büyük bir boks hayranı ve Creed serisiyle son 5-6 yıldır bu dünyada yaşayan birisi olarak proje için çok heyecanlyım." ifadelerini kullandı.

Jordan ayrıca,"Karakter odaklı ve yoğun bir dizi hazırlıyoruz. İnsanlar Muhammed Ali'yi boks günleriyle tanıyor; bu dizi ise ringin ötesine gitmek ve Ali'nin kendisini tanıyabilmek için bir fırsat olacak. Onu daha bir 360 derece ve her yönüyle tanıyacağız. Ve hayır, Ali'yi ben oynamayacağım bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak şu anda projenin erken evrelerindeyiz ve fazla detay vermem mümkün değil. Parçaları birleştirmeye devam ediyoruz, ama büyük heyecan uyandıran bir şey olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Muhammed Ali'nin hikayesi daha önce 2001 yılında yayınlanan Ali filmiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı. Filmde Ali, ünlü oyuncu Will Smith tarafından canlandırılmıştı. Ayrıca son olarak, geçtiğimiz ay yayınlanan One Night in Miami filminde de Eli Goree'yi Muhammed Ali rolünde izlemiştik.

Amazon yapımı Muhammed Ali mini-dizisi için şu anda yayın tarihi belli değil. Proje erken evrelerinde olduğu için çekimlerin başlaması muhtemelen biraz zaman alacak. Muhammed Ali'yi canlandıracak olan aktörün seçimi de yapımcı ekibi epey zorlayacaktır. Bakalım efsanevi sporcunun hayatı ekranlara nasıl yansıyacak.

