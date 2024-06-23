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    Mühendisler 200 metre zıplayabilen robot tasarımı üzerinde çalışıyor

    Manchester Üniversitesi'ndeki mühendisler 200 metre zıplayabilen bir robot tasarımının sırlarını açığa çıkardı. Bugüne kadar tasarlanmış diğer tüm atlama robotlarından daha yükseğe sıçrayabiliyor.
    Mühendisler 200 metre zıplayabilen robot üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Manchester Üniversitesi'ndeki mühendisler tarafından yapılan çalışmalarda bugüne kadar tasarlanmış diğer tüm atlama robotlarından daha yükseğe zıplayabilen bir tasarım ortaya çıktı. Bu tasarıma göre robot 200 metre yüksekliğe ulaşabiliyor.

    Big Ben'in iki katı yüksekliğe sıçrayabiliyor

    Araştırmacılar, matematik, bilgisayar simülasyonları ve laboratuvar deneylerinin bir kombinasyonunu kullanarak, kendi boyutunun birkaç katı engelleri aşacak kadar yükseğe zıplamasına olanak tanıyan, optimum boyut, şekil ve parçaların düzenine sahip bir robotun nasıl tasarlanacağını keşfettiler.

    Mevcut en yüksek atlama robotu, kendi boyutunun 110 katına eşdeğer olan 33 metreye kadar ulaşabiliyor. Artık araştırmacılar, havada 120 metre (ya da ayda 200 metre) yüksekliğe atlayabilen bir robotun nasıl tasarlanacağını keşfettiler. Bu, Big Ben kulesinin iki katından daha yüksek bir yüksekliğe denk geliyor.

    Bu ilerleme, gezegen keşiflerinden afet kurtarmaya, tehlikeli veya erişilemeyen alanların gözetimine kadar çeşitli uygulamalarda devrim yaratacak. Manchester Üniversitesi Uzay Robotiği Araştırma Görevlisi Dr John Lo, "Robotlar geleneksel olarak tekerlekler üzerinde yuvarlanarak veya yürümek için bacakları kullanarak hareket edecek şekilde tasarlanmıştır.

    Ancak atlama, arazinin zorlandığı yerlerde seyahat etmenin etkili bir yolunu sağlar. Atlayan robotlar halihazırda mevcut olsa da, bu atlama makinelerinin tasarımında birçok büyük zorluk vardır. Bunlardan en önemlisi, büyük ve karmaşık engellerin üstesinden gelebilecek kadar yükseğe zıplamaktır. Tasarımımız, yay tahrikli atlama robotlarının enerji verimliliğini ve performansını önemli ölçüde artıracaktır." dedi.

    Araştırmacılar, geleneksel atlama robotlarının genellikle depoladıkları yay enerjisini tamamen serbest bırakmadan havalandığını, bunun da verimsiz atlamalara neden olduğunu ve maksimum yüksekliklerini sınırladığını buldu. Ayrıca, yukarıya doğru hareket etmek yerine yan yana hareket ederek veya dönerek enerji israf ettiklerini de buldular.

    Yeni tasarımlar, gerekli yapısal güç ve sağlamlığı korurken bu istenmeyen hareketleri ortadan kaldırmaya odaklanmalıdır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kıdemli Öğretim Görevlisi Dr. Ben Parslew, "Robotun şekli hakkında cevaplanması gereken pek çok soru ve verilmesi gereken kararlar vardı. Örneğin bir kanguru gibi yerden itecek bacakları olmalı mı, yoksa daha çok dev bir yaya sahip tasarlanmış bir pistona mı benzemeli?

    Elmas gibi basit simetrik bir şekil mi olmalı, yoksa daha kavisli ve organik bir şey mi olmalı? Ardından, buna karar verdikten sonra robotun boyutunu düşünmeliyiz. Küçük robotlar hafif ve çeviktir ancak büyük robotlar daha güçlü sıçramalar için daha büyük motorlar taşıyabilir yani en iyi seçenek ortada bir yerde mi?

    Yapısal yeniden tasarımlarımız, robotun bileşen kütlesini yukarıya doğru yeniden dağıtıyor ve yapıyı aşağıya doğru inceltiyor. Daha hafif bacaklar, prizma şeklindeki ve yalnızca esneyen yayların kullanılması, zıplayan robotun performansını ve en önemlisi enerji verimliliğini artırdığını gösterdiğimiz özelliklerdir." dedi.

    Araştırmacılar performansı önemli ölçüde artırmak için uygulanabilir bir tasarım seçeneği bulmuş olsalar da, bir sonraki hedefleri atlamaların yönünü kontrol etmek ve robotun tek bir seferde yapabileceği atlama sayısını artırmak için inişinden kaynaklanan kinetik enerjiyi nasıl kullanacağını bulmaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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