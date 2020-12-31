Müjde! Konsollardaki gümrük vergisi oranı azaltıldı

Oyun konsollarına uygulanan yüzde 50 ilave gümrük vergisi, 2021’de yüzde 20 oranında uygulanacak. Gümrük vergisinin kalkmasını bekleyenler için güzel bir haber olmayabilir ancak gümrük vergisi oranı düştüğü için yeni nesil konsol fiyatları düşecek. Sony ve Microsoft’un yakında fiyat güncellemesi yapması bekleniyor.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor
Karar Resmi Gazete’nin bugünkü 3. mükerrer sayısında yayınmlanarak resmiyete kavuştu. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’a göre (Karar Sayısı: 3351) 1 Ocak 2021’den itibaren video oyun konsollarına yüzde 20 vergi uygulanacak.
Ayrıca Bkz. "Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri"
Türkiye, yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin nedeniyle yeni nesil konsolların en pahalıya satıldığı birkaç ülkeden birisiydi. PlayStation 5 8299 TL, Xbox Series X 8299 TL'ye ve Xbox Series S 5399 TL'ye satılıyordu.
Konsollara yüzde 50 gümrük vergisi ve yüzde 18 KDV uygulanan haliyle
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-2.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be