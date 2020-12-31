Müjde! Konsollardaki gümrük vergisi oranı azaltıldı

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Oyun konsollarına uygulanan yüzde 50 ilave gümrük vergisi, 2021’de yüzde 20 oranında uygulanacak. Gümrük vergisinin kalkmasını bekleyenler için güzel bir haber olmayabilir ancak gümrük vergisi oranı düştüğü için yeni nesil konsol fiyatları düşecek. Sony ve Microsoft’un yakında fiyat güncellemesi yapması bekleniyor.

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Karar Resmi Gazete’nin bugünkü 3. mükerrer sayısında yayınmlanarak resmiyete kavuştu. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’a göre (Karar Sayısı: 3351) 1 Ocak 2021’den itibaren video oyun konsollarına yüzde 20 vergi uygulanacak.

Ayrıca Bkz. "Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri"

Türkiye, yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin nedeniyle yeni nesil konsolların en pahalıya satıldığı birkaç ülkeden birisiydi. PlayStation 5 8299 TL, Xbox Series X 8299 TL'ye ve Xbox Series S 5399 TL'ye satılıyordu.

Konsollara yüzde 50 gümrük vergisi ve yüzde 18 KDV uygulanan haliyle

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-2.pdf

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