Turkcell’in yeni CEO’su Murat Erkan kimdir?

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, kendi isteğiyle Turkcell’deki görevini bıraktı. Turkcell Genel Müdürlüğü görevini Terzioğlu’nun yerine Murat Erkan üstlenecek. Murat Erkan, 2008 yılından beri Turkcell’de yönetici pozisyonunda çalışıyor. Son olarak Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstleniyordu.

Murat Erkan kimdir?

Murat Erkan 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve 2010 yılında Harvard İşletme Okulu’nun Stratejik Pazarlama Programı’nı tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 1992 yılında Elektromak Toshiba’da başladı. Ardından 2 yıl boyunca Biltam Mühendislik’te Uygulama Mühendisi olarak görev aldı.

1997 yılı ile 2007 yılları arasında Cisco Türkiye’de çalıştı. Burada göreve ilk olarak Sistem Mühendisi olarak başlayan Erkan, ilerleyen yıllarda Teknoloji, Satış, İş geliştirme ve Kanal yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2006 yılından itibaren Aneltech’de Telekom, Mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdüren Murat Erkan Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katılmıştır. Murat Erkan Aralık 2015 itibarıyla Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Murat Erkan, Kaan Terzioğlu’ndan boşalan Turkcell Genel Müdürlüğü koltuğuna getirildi.