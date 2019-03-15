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Turkcell’in yeni CEO’su Murat Erkan kimdir?

Turkcell'in yeni Genel Müdürü Murat Erkan oldu. Daha önce Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Murat Erkan kimdir? Murat Erkan özgeçmişi ve biyografisi:
2 ay
7,4b
1
20
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, kendi isteğiyle Turkcell’deki görevini bıraktı. Turkcell Genel Müdürlüğü görevini Terzioğlu’nun yerine Murat Erkan üstlenecek. Murat Erkan, 2008 yılından beri Turkcell’de yönetici pozisyonunda çalışıyor. Son olarak Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstleniyordu.

Murat Erkan kimdir?

Murat Erkan 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve 2010 yılında Harvard İşletme Okulu’nun Stratejik Pazarlama Programı’nı tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 1992 yılında Elektromak Toshiba’da başladı. Ardından 2 yıl boyunca Biltam Mühendislik’te Uygulama Mühendisi olarak görev aldı.

 

1997 yılı ile 2007 yılları arasında Cisco Türkiye’de çalıştı. Burada göreve ilk olarak Sistem Mühendisi olarak başlayan Erkan, ilerleyen yıllarda Teknoloji, Satış, İş geliştirme ve Kanal yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 

2006 yılından itibaren Aneltech’de Telekom, Mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdüren Murat Erkan Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katılmıştır. Murat Erkan Aralık 2015 itibarıyla Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Murat Erkan, Kaan Terzioğlu’ndan boşalan Turkcell Genel Müdürlüğü koltuğuna getirildi.



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Lene 2 ay en beğenilen
Pek gözüm tutmadı. Bakışlarını sevmedim..
Nediyelim hayırlı olsun.
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volkie 2 ay
iddaa ihalesinde terzioğlu demirören ile didişmişti, asrın liderimiz tarafını tüpçüden kullanmış kesmiş cezasını
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korayalttantire 2 ay
Hayret bu CEO kel degil. Saka bir yana, bir onceki CEO da kendi istegiyle birakmisti, ama bence arkada siyasi bir seyler donuyor.
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1 Avatar
burakdc 2 ay
Hic degilse yeni ceo elektronikci sektorden anlayan bir adam
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Ö1f1 2 ay burakdc
CEO'nun ne temelli olduğu öyle çok mühim bir şey değil. Adı üstünde üst düzey yönetici bunlar. Neticede oturup modülasyon gelitirecek hali yok C seviyelerin. Görevleri strateji geliştirmek. Sektörü tanımaları gerekli ve yeterli.
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rockndarkk 2 ay
Bu adam yıllardır superonline genel müdürü değilimi?
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asi_genc6134 2 ay
Kaan terzioğlunun görevi bırakmasının sebebi iddea ihalesini Turkcellin almaması.yunan ortakla ihaleye girdiler,şirketin ceosuda istifa etti ..
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Niklaus1864 2 ay
Keltoşun neden bıraktığı açıkça ortada.Net söylüyorum keşke batsan TURKCELL.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Lene 2 ay Niklaus1864
Bıyıkları hemen kesmiş

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Ezkici 2 ay
sektor sektor atlamis ama bu telekominikasyon ne kadar mantikli anlamadim hayirli ugurlu olsun
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smart0201 2 ay
Hayirlisi olsun
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Galatas4ray 2 ay
Eşşek yine aynı eşşek değişen tek şey üstüne binen kişi.
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baltalı-katil 2 ay Galatas4ray
eşeklerle ne alıp veremediğiniz var?
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Mellkor 2 ay
İlk işi fiyat /performans konusu olmalı bence
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Chagotta 2 ay
Hükümetin akrabalarından diye haberi çıkarsa şaşırmam.
Mühim olan türkiye genelindeki alt yapı kalitesi vb durumlar için yatırıma
sıcak bakması. Hala insanlarımız 0.5 upload ile 4mgbit download hızına dünya paralar yatırıyor.
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warchief46 2 ay
Akn düzenlemesi sonrası 25 mbit akn sonrası 16mbit'e düşeceği için 25mbit paketleri 24mbit'e çeken (24 mbit 8'e düşüyordu)25 mbit üstü akn'li paketleri de kaldıran adam değil mi bu?
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ardicli2000 2 ay warchief46
Paket olarak 25 mbit/s kalkmıştı. Ben de istemeden de olsa 24 mb almak zorunda kaldım. Aradan 2 ay geçmeden arayarak aynı fiyata 25 mbit verdiler. Sadece kota 100 den 75 e düşmüştü. O da sorun değildi.
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