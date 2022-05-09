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    Müsilaj teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak

    AK Parti'nin 30 maddeden oluşan müsilaj teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte Marmara Denizi'nin korunması sağlanacak.
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    Müsilaj teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
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    Geçen sene Marmara Denizi’nde ciddi boyutlara ulaşan ve su altı yaşamı tehdit eden müsilaj hakkındaki yasa teklifi sonunda hazırlandı. AK Parti’nin 30 maddeden oluşan müsilaj düzenlemesi, bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

    Hazırlanan yasa teklifi ile birlikte Marmara Denizi’nin temiz tutulması ve düzenlemeye uyamayanların cezalandırılması planlanıyor. Ayrıca denizi temizlemeyen belediyelere de yaptırım uygulanacak.

    İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi zorunlu olacak

    Marmara Havzası’na komşu tüm illerde İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu olacak. Tüm evsel ve endüstriyel atık suları ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulacak ve arıtma tesislerinde suyun geri kazanımı sağlanacak. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri sayesinde Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükü azaltılacak.

    İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kurma yetkisi belediyelere verilecek. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak.

    Teklifle birlikte sanayi tesislerinin atıklarına çeşitli kurallar getiriliyor. Bu kurallara uymayan tesislere idari para cezası verilecek. Düzenlemenin TBMM’ye sunulmasının ardından 30 maddenin tüm detayları ortaya çıkacak.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 6 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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