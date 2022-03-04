Elon Musk'a göre uzun menzilli elektrikli otomobillere gerek yok

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Elektrikli otomobiller, geleneksel içten yanmalı motorlara kıyasla daha kısa bir menzile sahip ve birçok sürücü bu rakamın iyileştirmesini istiyor. Buna paralel olarak Tesla CEO'su Elon Musk kısa süre önce kullanıcıların elektrikli otomobillerin menzilini artırma taleplerine yanıt verdi ve bunun bir anlamı olmadığını söyledi.

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İşadamına göre şirket, bir yıl önce 900 kilometre güç rezervine sahip bir Model S çıkarabilirdi ama çıkarmadı. Böyle bir kararın elektrikli otomobili daha ağır hale getireceğini ve böylece yol tutuşunu kötüleştireceğini kaydetti. Ayrıca Musk, tek bir şarjla mevcut 640 km'lik sürüşün bile çoğu sürücü için fazlasıyla yeterli olduğuna dair düşüncesini de dile getirdi.

Volkswagen CEO'su da Musk ile aynı fikirde

Yorum yapan kullanıcılarının bazıları Tesla CEO'su ile hemfikirdi ve 300 km'lik bir sürüşün için elektrikli otomobillerini haftada sadece bir kez şarj etmelerinin yeterli olduğunu belirttiler. Diğerleri ise tam tersine, bu konunun elektrikli araçların popülerleşmesinde temel bir faktör olarak görülmesi gerektiğini savunuyorlar. Aynı zamanda çoğunluk, kentsel koşullarda, bir "benzin istasyonundaki" şarj etme hızının menzilden daha önemli olduğu konusunda hemfikir.

Daha önce Volkswagen Çin CEO'su Elon Musk'a benzer bir görüş dile getirmişti ve geçen yılın başında elektrik motorlu bir aracın menzilinin 1000 kilometreyi geçmemesi gerektiğini belirtmişti. Aksi takdirde, uzun menzilli elektrikli araçlar, "ekstra" ağırlığı telafi etmek için hafif ancak güçlü gövdeler üretme ihtiyacı nedeniyle gözle görülür şekilde daha pahalı hale gelecek.

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Musk'a göre uzun menzilli elektrikli otomobillere gerek yok