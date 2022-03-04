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    Elon Musk'a göre uzun menzilli elektrikli otomobillere gerek yok

    Tesla'nın patronu Elon Musk, günümüzde uzun menzilli elektrikli otomobillere gerek olmadığını ve bunun aracı daha da ağırlaştıracağını söyledi.                  
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    Musk'a göre uzun menzilli elektrikli otomobillere gerek yok
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    Elektrikli otomobiller, geleneksel içten yanmalı motorlara kıyasla daha kısa bir menzile sahip ve birçok sürücü bu rakamın iyileştirmesini istiyor. Buna paralel olarak Tesla CEO'su Elon Musk kısa süre önce kullanıcıların elektrikli otomobillerin menzilini artırma taleplerine yanıt verdi ve bunun bir anlamı olmadığını söyledi.

    İşadamına göre şirket, bir yıl önce 900 kilometre güç rezervine sahip bir Model S çıkarabilirdi ama çıkarmadı. Böyle bir kararın elektrikli otomobili daha ağır hale getireceğini ve böylece yol tutuşunu kötüleştireceğini kaydetti. Ayrıca Musk, tek bir şarjla mevcut 640 km'lik sürüşün bile çoğu sürücü için fazlasıyla yeterli olduğuna dair düşüncesini de dile getirdi.

    Volkswagen CEO'su da Musk ile aynı fikirde

    Yorum yapan kullanıcılarının bazıları Tesla CEO'su ile hemfikirdi ve 300 km'lik bir sürüşün için elektrikli otomobillerini haftada sadece bir kez şarj etmelerinin yeterli olduğunu belirttiler. Diğerleri ise tam tersine, bu konunun elektrikli araçların popülerleşmesinde temel bir faktör olarak görülmesi gerektiğini savunuyorlar. Aynı zamanda çoğunluk, kentsel koşullarda, bir "benzin istasyonundaki" şarj etme hızının menzilden daha önemli olduğu konusunda hemfikir.

    Daha önce Volkswagen Çin CEO'su Elon Musk'a benzer bir görüş dile getirmişti ve geçen yılın başında elektrik motorlu bir aracın menzilinin 1000 kilometreyi geçmemesi gerektiğini belirtmişti. Aksi takdirde, uzun menzilli elektrikli araçlar, "ekstra" ağırlığı telafi etmek için hafif ancak güçlü gövdeler üretme ihtiyacı nedeniyle gözle görülür şekilde daha pahalı hale gelecek.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 2 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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