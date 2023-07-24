Musk, Twitter'ı kökten değiştiriyor: İşte Twitter'ın yeni adresi

Tam Boyutta Gör Elon Musk, uzun bir süredir Twitter CEO olarak görev yapmıyor ancak ses getiren değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Son olarak, Twitter’ın yakında “X” olarak yeniden adlandırılacağını tweetledi. Twitter adı ve logosu çok yakında ortaya çıkacak ancak daha da önemlisi X.com adresi artık Twitter’a yönlendiriliyor. Bu, Twitter’ın adresinin değişebileceği anlamına geliyor.

Elon Musk açıkladı: Twitter markasına veda ediyoruz 22 sa. önce eklendi

Twitter'ın yeni adresi: X.com

Musk’ın son açıklamalarına göre yakında Twitter markası tamamen silinecek. Yıllardır değişmeyen Twitter logosu, “tweetleme” terimi ortadan kaldırılacak. Hatta Twitter’ın adresi bile değişecek. Şu anda X.com’a girildiğinde Twitter ana sayfasıyla karşılaşılıyor.

Musk’ın bu değişikliklerine yeni CEO Linda Yaccarino da ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Yeni CEO’ya göre, Twitter iletişim şeklimizi değiştirdi ve X, harika her şeyi sağlayabilecek çok büyük bir sosyal ağ platformu olacak. X, ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli küresel bir ortam sunan sınırsız etkileşimin adresi olacak.

Elon Musk, büyük değişiklik öncesi profil resmini siyah arka planlı uzay temalı X harfiyle değiştirdi. Musk’ın profilinden de Twitter adını tamamen sildiği görülüyor.

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