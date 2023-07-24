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    Anlık Bildirim

    Musk, Twitter'ı kökten değiştiriyor: İşte Twitter'ın yeni adresi

    Elon Musk, Twitter'ın adının çok yakında "X" olarak değişeceğini ve tweet kavramının da yavaş yavaş yok olacağını duyurdu. Ayrıca Twitter'ın yeni adresini de paylaştı.
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    Musk Twitter'ın yeni adresini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, uzun bir süredir Twitter CEO olarak görev yapmıyor ancak ses getiren değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Son olarak, Twitter’ın yakında “X” olarak yeniden adlandırılacağını tweetledi. Twitter adı ve logosu çok yakında ortaya çıkacak ancak daha da önemlisi X.com adresi artık Twitter’a yönlendiriliyor. Bu, Twitter’ın adresinin değişebileceği anlamına geliyor.

    Twitter'ın yeni adresi: X.com

    Musk’ın son açıklamalarına göre yakında Twitter markası tamamen silinecek. Yıllardır değişmeyen Twitter logosu, “tweetleme” terimi ortadan kaldırılacak. Hatta Twitter’ın adresi bile değişecek. Şu anda X.com’a girildiğinde Twitter ana sayfasıyla karşılaşılıyor.

    Musk’ın bu değişikliklerine yeni CEO Linda Yaccarino da ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Yeni CEO’ya göre, Twitter iletişim şeklimizi değiştirdi ve X, harika her şeyi sağlayabilecek çok büyük bir sosyal ağ platformu olacak. X, ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli küresel bir ortam sunan sınırsız etkileşimin adresi olacak.

    Elon Musk, büyük değişiklik öncesi profil resmini siyah arka planlı uzay temalı X harfiyle değiştirdi. Musk’ın profilinden de Twitter adını tamamen sildiği görülüyor.

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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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