Musk, Twitter'ı kökten değiştiriyor: İşte Twitter'ın yeni adresi

Twitter'ın yeni adresi: X.com
Musk’ın son açıklamalarına göre yakında Twitter markası tamamen silinecek. Yıllardır değişmeyen Twitter logosu, “tweetleme” terimi ortadan kaldırılacak. Hatta Twitter’ın adresi bile değişecek. Şu anda X.com’a girildiğinde Twitter ana sayfasıyla karşılaşılıyor.
Musk’ın bu değişikliklerine yeni CEO Linda Yaccarino da ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Yeni CEO’ya göre, Twitter iletişim şeklimizi değiştirdi ve X, harika her şeyi sağlayabilecek çok büyük bir sosyal ağ platformu olacak. X, ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli küresel bir ortam sunan sınırsız etkileşimin adresi olacak.
Elon Musk, büyük değişiklik öncesi profil resmini siyah arka planlı uzay temalı X harfiyle değiştirdi. Musk’ın profilinden de Twitter adını tamamen sildiği görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)