Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından aşina olunan sosyal medya platformunda sayısız değişiklikler gerçekleştirildi. Bu süreçte Twitter’ın adı ve hatta o mavi kuş logosu bile değişti. Şimdilerde X olarak adlandırılan platform için değişim halen bitmiş değil. Kısa süre önce Musk tarafından paylaşılan bir X gönderisinde (Evet, artık tweet değil, gönderi) ciddi bir değişim gerekliliğinden bahsediliyor.

"Her şey değişir, değişmeyen tek şey değişimdir"

Görünüşe göre Musk, Herakleitos’un “Her şey değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözünü çok beğeniyor olmalı ki X’te sürekli bir değişim arayışı içinde. Ünlü milyarder paylaştığı X gönderisinde “Bu arayüzü çok daha güzel hale getirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Musk’ın kafasındaki tasarım değişikliğinin derinliği belirsiz ancak “çok daha” ifadesi bunun büyük bir şey olabileceğine işaret ediyor.

X Pro (TweetDeck) resmen ücretli bir hizmet oluyor 2 gün önce eklendi

Uzunca bir süredir esasında platformun tasarımında büyük değişiklikler yaşanmadı. Ancak Musk, platformu açıkça çok daha farklı bir yer haline getirmek istiyor. Zaten marka değişikliği de bunun bir göstergesi. Yeni bir marka oluşturduğunuzda onun eski temellerde kalmasını istemezsiniz, dolayısıyla ünlü milyarderin değişim istemesi doğal. Ancak kullanıcılar tarafında köklü ve hızlı bir tasarım değişikliği kötü karşılanabilir.

Musk ve firmanın CEO’su Linda Yaccarino, X’i her şeyin yapılabileceği bir uygulama haline getirmek istiyor. X, sevdiklerinize mesaj atmak, görüntülü görüşmeler yapmak, canlı yayınlar gerçekleştirmek, içeriklerden para kazanmak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek gibi çok amaçlı bir yer haline evriliyor. Her şeyin yapılabileceği bir uygulama arzusunu gerçekleştirmek mevcut tasarım da zaten zor görünüyor.

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Musk duyurdu: X için büyük bir tasarım değişikliği geliyor