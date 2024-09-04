Musk'ın Starlink'i geri adım attı: X'i yasaklayan yargıç emrine uyulacak

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Tam Boyutta Gör SpaceX'in sahibi olduğu uydu internet hizmeti Starlink, Brezilya'da sosyal ağ X'i engelleme kararını duyurdu. Bu hamle daha önce X'in mahkeme kararlarına uymaması ve verilen para cezalarını ödememesi nedeniyle Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı kararlara yanıt niteliğinde.

Starlink, Brezilya'nın emrine uymak için geri adım atıyor

Mahkeme ayrıca X'ten ödeme alınmasını güvence altına almak amacıyla Starlink'in ülkedeki finansal varlıklarını da dondurmuştu. X, Brezilya'nın demokratik kurumlarına zarar verici içerikler paylaştığı iddia edilen hesapların askıya alınması yönündeki talepleri görmezden geldi.

Bu meydan okuma ülkenin ekim ayında yapılacak belediye seçimlerine hazırlandığı bir zamanda geldi. Yüksek Mahkeme'nin kararları, özellikle X'in cezalarını ödemesini sağlamayı amaçlıyordu ve bu da Starlink'in Brezilya'daki finansal varlıklarının dondurulmasına yol açtı.

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Starlink, X ile ilgili bir açıklama yayınladı. Şirket, "Geçtiğimiz hafta @alexandre'nin Starlink'in finanslarını dondurma ve Starlink'in Brezilya'da finansal işlemler yapmasını engelleme emrinin ardından derhal Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde yasal işlem başlattık.

Bu emrin tamamen yasadışı olduğunu açıkladık ve mahkemeden varlıklarımızı dondurmasını istedik." dedi. "Starlink'in varlıklarımızı dondurması konusundaki hukuka aykırı muamelesine rağmen Brezilya'da X'e erişimi engelleme emrine uyuyoruz." Starlink'in kararı, Brezilya'nın telekomünikasyon düzenleyicisi Anatel'in, uymaması halinde şirkete yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

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Musk'ın Starlink'i geri adım attı: X yasağına uyulacak