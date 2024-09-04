Musk'ın Starlink'i geri adım attı: X'i yasaklayan yargıç emrine uyulacak

Starlink, Brezilya'nın emrine uymak için geri adım atıyor
Mahkeme ayrıca X'ten ödeme alınmasını güvence altına almak amacıyla Starlink'in ülkedeki finansal varlıklarını da dondurmuştu. X, Brezilya'nın demokratik kurumlarına zarar verici içerikler paylaştığı iddia edilen hesapların askıya alınması yönündeki talepleri görmezden geldi.
Bu meydan okuma ülkenin ekim ayında yapılacak belediye seçimlerine hazırlandığı bir zamanda geldi. Yüksek Mahkeme'nin kararları, özellikle X'in cezalarını ödemesini sağlamayı amaçlıyordu ve bu da Starlink'in Brezilya'daki finansal varlıklarının dondurulmasına yol açtı.
Starlink, X ile ilgili bir açıklama yayınladı. Şirket, "Geçtiğimiz hafta @alexandre'nin Starlink'in finanslarını dondurma ve Starlink'in Brezilya'da finansal işlemler yapmasını engelleme emrinin ardından derhal Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde yasal işlem başlattık.
Bu emrin tamamen yasadışı olduğunu açıkladık ve mahkemeden varlıklarımızı dondurmasını istedik." dedi. "Starlink'in varlıklarımızı dondurması konusundaki hukuka aykırı muamelesine rağmen Brezilya'da X'e erişimi engelleme emrine uyuyoruz." Starlink'in kararı, Brezilya'nın telekomünikasyon düzenleyicisi Anatel'in, uymaması halinde şirkete yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunmasının ardından geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.