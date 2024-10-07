X'in Brezilya ile sorunları bitmiyor: Cezayı yanlış bankaya ödedi!

X, Ağustos'tan beri Brezilya'da yasaklı
X, nefret söylemi denetimiyle ilgili mahkeme emirlerine uymaması ve yasa gereği ülkede yasal bir temsilci atamaması nedeniyle Ağustos ayının sonundan beri Brezilya'da yasaklı durumda. Şirket, başlangıçta mahkemenin kararlarına dirense de, son zamanlarda tavrını değiştirerek ülkede platformun yeniden aktif hale getirilmesi için Brezilya hükümetiyle birlikte çalışmaya başladı.
Soruşturma altındaki bazı hesapları bloke etmek de dahil olmak üzere, yüksek mahkemenin emirlerini uygulayan şirket, 26 Eylül'de mahkemeden platformun Brezilya'da hizmete devam etmesi konusunda izin vermesini istedi. Yargıç Moraes de, yasağın kaldırılması için X'in öncelikli olarak 5 milyon doların biraz üzerinde olan cezayı ödemesi gerektiğine karar verdi. X'in avukatları yüksek mahkemeye, şirketin 28,6 milyon real (5,24 milyon dolar) tutarındaki cezayı ödediğini söyledi. Hala ülkede yasaklı olan X'in yakın zamanda tekrar açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.