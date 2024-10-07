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    Anlık Bildirim

    X'in Brezilya ile sorunları bitmiyor: Cezayı yanlış bankaya ödedi!

    Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, para cezalarını ödeyerek Brezilya'daki yasağının kaldırılması yönünde talepte bulundu. Ancak yargıç, cezanın yanlış bankaya yatırıldığını söyledi.
    X'in Brezilya ile sorunları bitmiyor: Cezayı yanlış bankaya ödedi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter), geçtiğimiz günlerde bekleyen tüm para cezalarını ödediğini söyleyerek Brezilya'daki yasağının kaldırılması yönünde talepte bulundu. Ancak Brezilya Yüksek Federal Mahkeme yargıcı Alexandre de Morales, ödemenin yanlış bankaya yapıldığını, doğru bankaya transfer edilene kadar yasağın devam edeceğini açıkladı. X ise cezayı doğru bir şekilde ödediğini iddia ediyor.

    X, Ağustos'tan beri Brezilya'da yasaklı

    X, nefret söylemi denetimiyle ilgili mahkeme emirlerine uymaması ve yasa gereği ülkede yasal bir temsilci atamaması nedeniyle Ağustos ayının sonundan beri Brezilya'da yasaklı durumda. Şirket, başlangıçta mahkemenin kararlarına dirense de, son zamanlarda tavrını değiştirerek ülkede platformun yeniden aktif hale getirilmesi için Brezilya hükümetiyle birlikte çalışmaya başladı.

    Soruşturma altındaki bazı hesapları bloke etmek de dahil olmak üzere, yüksek mahkemenin emirlerini uygulayan şirket, 26 Eylül'de mahkemeden platformun Brezilya'da hizmete devam etmesi konusunda izin vermesini istedi. Yargıç Moraes de, yasağın kaldırılması için X'in öncelikli olarak 5 milyon doların biraz üzerinde olan cezayı ödemesi gerektiğine karar verdi. X'in avukatları yüksek mahkemeye, şirketin 28,6 milyon real (5,24 milyon dolar) tutarındaki cezayı ödediğini söyledi. Hala ülkede yasaklı olan X'in yakın zamanda tekrar açılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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