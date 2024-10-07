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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter), geçtiğimiz günlerde bekleyen tüm para cezalarını ödediğini söyleyerek Brezilya'daki yasağının kaldırılması yönünde talepte bulundu. Ancak Brezilya Yüksek Federal Mahkeme yargıcı Alexandre de Morales, ödemenin yanlış bankaya yapıldığını, doğru bankaya transfer edilene kadar yasağın devam edeceğini açıkladı. X ise cezayı doğru bir şekilde ödediğini iddia ediyor.

X, Ağustos'tan beri Brezilya'da yasaklı

X, nefret söylemi denetimiyle ilgili mahkeme emirlerine uymaması ve yasa gereği ülkede yasal bir temsilci atamaması nedeniyle Ağustos ayının sonundan beri Brezilya'da yasaklı durumda. Şirket, başlangıçta mahkemenin kararlarına dirense de, son zamanlarda tavrını değiştirerek ülkede platformun yeniden aktif hale getirilmesi için Brezilya hükümetiyle birlikte çalışmaya başladı.

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Soruşturma altındaki bazı hesapları bloke etmek de dahil olmak üzere, yüksek mahkemenin emirlerini uygulayan şirket, 26 Eylül'de mahkemeden platformun Brezilya'da hizmete devam etmesi konusunda izin vermesini istedi. Yargıç Moraes de, yasağın kaldırılması için X'in öncelikli olarak 5 milyon doların biraz üzerinde olan cezayı ödemesi gerektiğine karar verdi. X'in avukatları yüksek mahkemeye, şirketin 28,6 milyon real (5,24 milyon dolar) tutarındaki cezayı ödediğini söyledi. Hala ülkede yasaklı olan X'in yakın zamanda tekrar açılması bekleniyor.

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X'in Brezilya ile sorunları bitmiyor: Cezayı yanlış bankaya ödedi