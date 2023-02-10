Elon Musk, Mars'a insan indirilmesi konusunda yeni bir tarih verdi

Tam Boyutta Gör SpaceX, Booster 7 olarak bilinen Starship prototipinin, 33 Raptor motorundan 31'i çalışırken test edildiği bir video yayınladı. Elon Musk videoya "Starship bizi bir gün Mars'a götürecek" sözleriyle yorum yaptı.

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Yorumlarda, Elon Musk'ın yanıtladığı bu dönüm noktası niteliğindeki etkinliğin zamanlaması soruldu ve ünlü girişimci şu cevabı verdi:

"Doğuştan iyimser olduğumu itiraf etmeliyim (aksi takdirde SpaceX ve Tesla var olmazdı), ancak 5 yılın mümkün olduğunu ve 10 yılın da kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum."

Musk'ın bu ifadesine göre, 2028 yılına kadar Mars'a insan inişi mümkün olacak ve 2033 yılına kadar ise bu senaryo daha da olası hale gelecek.

Musk'ın Mars tarihleri zaman zaman değişiyor

Musk'ın, Mars keşfi için belirlediği zaman çizelgesinin oldukça sık değiştiğini belirtmek gerek. Daha önce 2022 yılına kadar ilk kargo görevinin planladığını ve 2050 yılına kadar da Kızıl Gezegen'de 1 milyon nüfuslu ilk şehri inşa etme sözü vermişti.

Tam Boyutta Gör Şimdi şirketi SpaceX yeniden kullanılabilir bir uzay gemisi olan Starship'i geliştiriyor. Kızıl Gezegen'e uçmak üzere tasarlandı ve 100 kişilik kapasitesi var. Şimdiye kadarki tüm testleri Dünya atmosferi içinde gerçekleşti ve maalesef her seferinde başarılı olamadı.

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