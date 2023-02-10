Elon Musk, Mars'a insan indirilmesi konusunda yeni bir tarih verdi

Yorumlarda, Elon Musk'ın yanıtladığı bu dönüm noktası niteliğindeki etkinliğin zamanlaması soruldu ve ünlü girişimci şu cevabı verdi:
"Doğuştan iyimser olduğumu itiraf etmeliyim (aksi takdirde SpaceX ve Tesla var olmazdı), ancak 5 yılın mümkün olduğunu ve 10 yılın da kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum."
Musk'ın bu ifadesine göre, 2028 yılına kadar Mars'a insan inişi mümkün olacak ve 2033 yılına kadar ise bu senaryo daha da olası hale gelecek.
Musk'ın Mars tarihleri zaman zaman değişiyor
Musk'ın, Mars keşfi için belirlediği zaman çizelgesinin oldukça sık değiştiğini belirtmek gerek. Daha önce 2022 yılına kadar ilk kargo görevinin planladığını ve 2050 yılına kadar da Kızıl Gezegen'de 1 milyon nüfuslu ilk şehri inşa etme sözü vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah