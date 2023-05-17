Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Musk’un insansız robotu Tesla Bot, artık arkadaşlarıyla yürüyebiliyor

    Elon Musk’un olukça önem verdiği insansı robot Tesla Bot için yeni bir video paylaşıldı. Video, Tesla Bot’un yavaş ancak emin gelişimini göstermesi açısından hayli dikkat çekici.
    Oy Ver
    Musk’un insansız robotu Tesla Bot için yeni video paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz yılın sonlarında Optimus kod adlı insansız robot Tesla Bot’u resmen tanıtmıştı. Henüz tanıtımın üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen Tesla Bot’un gelişimini gösteren yeni bir video paylaşıldı. Yayınlanan videoyu baktığımızda Tesla Bot’un sadece aylar için dramatik bir gelişim yaşadığını görmüyoruz ancak sürecin emin adımlarla ilerlediğini anlıyoruz.

    Tesla Bot, emin adımlarla yürüyor

    Musk’un insansız robotu Tesla Bot için yeni video paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Video, Tesla’nın ilk tanıtımlarında gördüğümüz bazı tökezlemeler olmadan (yavaşça) ileriye doğru yürüyen, üretime hazır bir şasi gibi görünen Tesla Bot'larının yeni görüntülerini gösteriyor. Robotlar görünüşe göre eşyaları toplamak ve nesneleri tanımak gibi başka şeyler de yapabiliyor. Musk, bu videoyu hissedarlar toplantısında paylaştı ve görüntülerin sadece bir gün önce bir araya getirildiğini iddia etti.

    Tesla'nın insansı bir robot olarak tasarlanan Bot'u ilk olarak geçen yıl şirketin AI Day etkinliğinde ortaya çıkmıştı. O zamanlar Tesla, sahnede herhangi bir el işi yapmak bir yana, robotun zar zor yürüyebilen versiyonunu sergilemişti. Şimdi ise Tesla, biraz yavaş da olsa bağımsız hareket edebilen robotları gösteriyor.

    Video, motor tork kontrolü, çevre keşfi ve ezberleme, insan tarafından izlenen hareketlerden yapay zeka eğitimi ve nesneleri manipüle etme dahil olmak üzere Tesla Bot projesindeki bazı özel güncellemeleri vurguluyor. Bir Tesla Bot'un bir konteynırdan nesneleri alıp ikinci bir konteynıra koyduğu gösterildi. Ve evet, bu halleriyle bile Tesla Bot’un gidecek daha çok uzun bir yolu var diyebiliriz. Ancak sadece 7 ayda elde edilen gelişim, Musk’ın hayallerinin çok da uzakta olmadığını gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 yağ değişimi yapılmalı uyarısı vicks vapodry şurup kullananlar arabanın ön camı içten buhar yapıyor b12 dil altı hapı kullananlar yıldızlararası özet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız