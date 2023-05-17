Musk’un insansız robotu Tesla Bot, artık arkadaşlarıyla yürüyebiliyor

Tam Boyutta Gör Tesla, geçtiğimiz yılın sonlarında Optimus kod adlı insansız robot Tesla Bot’u resmen tanıtmıştı. Henüz tanıtımın üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen Tesla Bot’un gelişimini gösteren yeni bir video paylaşıldı. Yayınlanan videoyu baktığımızda Tesla Bot’un sadece aylar için dramatik bir gelişim yaşadığını görmüyoruz ancak sürecin emin adımlarla ilerlediğini anlıyoruz.

Tesla Bot, emin adımlarla yürüyor

Tam Boyutta Gör Video, Tesla’nın ilk tanıtımlarında gördüğümüz bazı tökezlemeler olmadan (yavaşça) ileriye doğru yürüyen, üretime hazır bir şasi gibi görünen Tesla Bot'larının yeni görüntülerini gösteriyor. Robotlar görünüşe göre eşyaları toplamak ve nesneleri tanımak gibi başka şeyler de yapabiliyor. Musk, bu videoyu hissedarlar toplantısında paylaştı ve görüntülerin sadece bir gün önce bir araya getirildiğini iddia etti.

Tesla'nın insansı bir robot olarak tasarlanan Bot'u ilk olarak geçen yıl şirketin AI Day etkinliğinde ortaya çıkmıştı. O zamanlar Tesla, sahnede herhangi bir el işi yapmak bir yana, robotun zar zor yürüyebilen versiyonunu sergilemişti. Şimdi ise Tesla, biraz yavaş da olsa bağımsız hareket edebilen robotları gösteriyor.

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Video, motor tork kontrolü, çevre keşfi ve ezberleme, insan tarafından izlenen hareketlerden yapay zeka eğitimi ve nesneleri manipüle etme dahil olmak üzere Tesla Bot projesindeki bazı özel güncellemeleri vurguluyor. Bir Tesla Bot'un bir konteynırdan nesneleri alıp ikinci bir konteynıra koyduğu gösterildi. Ve evet, bu halleriyle bile Tesla Bot’un gidecek daha çok uzun bir yolu var diyebiliriz. Ancak sadece 7 ayda elde edilen gelişim, Musk’ın hayallerinin çok da uzakta olmadığını gösteriyor.

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Musk’un insansız robotu Tesla Bot için yeni video paylaşıldı!