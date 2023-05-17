Musk’un insansız robotu Tesla Bot, artık arkadaşlarıyla yürüyebiliyor

Tesla Bot, emin adımlarla yürüyor
Tesla'nın insansı bir robot olarak tasarlanan Bot'u ilk olarak geçen yıl şirketin AI Day etkinliğinde ortaya çıkmıştı. O zamanlar Tesla, sahnede herhangi bir el işi yapmak bir yana, robotun zar zor yürüyebilen versiyonunu sergilemişti. Şimdi ise Tesla, biraz yavaş da olsa bağımsız hareket edebilen robotları gösteriyor.
Video, motor tork kontrolü, çevre keşfi ve ezberleme, insan tarafından izlenen hareketlerden yapay zeka eğitimi ve nesneleri manipüle etme dahil olmak üzere Tesla Bot projesindeki bazı özel güncellemeleri vurguluyor. Bir Tesla Bot'un bir konteynırdan nesneleri alıp ikinci bir konteynıra koyduğu gösterildi. Ve evet, bu halleriyle bile Tesla Bot’un gidecek daha çok uzun bir yolu var diyebiliriz. Ancak sadece 7 ayda elde edilen gelişim, Musk’ın hayallerinin çok da uzakta olmadığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.