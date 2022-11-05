Elon Musk yönetimindeki Twitter ilk beş günde 1.3 milyon kullanıcı kaybetti

MIT Technology Review'un Bot Sentinel'den aldığı verilere dayandırdığı haberine göre, 27 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında 875.000'den fazla kullanıcı Twitter hesaplarını devre dışı bırakmış, 500.000'i ise platformun kendisi tarafından engellenmiş.
Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısı 237 milyon
27 Ekim'de Musk'ın "Kuş serbest kaldı" tweet'iyle başlattığı "saltanat" sonrasında pek çok kullanıcı, moderasyon eksikliği ya da uygunsuz bir yaklaşım olduğu iddiasıyla platformu terk etmekle tehdit etmeye başlamıştı. Kullanıcılar her zaman herhangi bir değişiklikten sonra sosyal medyayı bırakmakla tehdit ederken, bu sefer birçoğu gerçekten sözlerini yerine getiriyor gibi görünüyor.
Araştırmacılar, izlenen gruptan elde edilen veriler ışığında, dönem boyunca platformda toplam 877.000 hesabın devre dışı bırakılmış ve 497.000 hesabın da platformun kendisi tarafından engellenmiş olabileceği sonucuna vardı. Bu, normal rakamların iki katından fazla. Twitter'ın toplamda yaklaşık 237 milyon "para kazanılabilir günlük aktif kullanıcısı" var.
Bazı kullanıcılar sınırları zorladı
Birçok kişinin protesto amacıyla platformu terk ettiği tahmin edilirken, engellemelerin ise botların kaldırılması ve Musk'ın şirketin başına geçmesinden bu yana bazılarının onu test etmeye başlamasıyla ilgili olduğu düşünülüyor. İnsanlar, izin verilenin sınırlarını test etmek için etik açıdan tamamen kabul edilemez içerikler yayınlamaya başladı. Özellikle, Network Contagion Research Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Musk'ın anlaşmayı duyurmasından sonraki 12 saat içinde ırkçı tweetlerde %500'lük bir artış oldu.
Bu tür faaliyetlerdeki artış, şirketin daha önce içerik yönetiminden sorumlu çalışanların çoğunun moderasyona erişimini dondurmasının hemen ardından gerçekleşti. Örneğin Bloomberg'e göre, şirkette eskiden yüzlerce kişinin kullanabildiği gönderileri silmelerine olanak tanıyan araçlara artık yalnızca 15 kişi erişebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence