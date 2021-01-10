MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son

Pandemi ile birlikte gerek canlı dersler gerekse sanal iş görüşmeleri zamanın önemli bir kısmını kamera karşısında geçirmemize neden oluyor. Bu denli uzun görüşme süreleri zaman zaman kazaların yaşanmasına sebep olabiliyor.

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MuteMe nedir?

Kickstarter üzerinde destek arayan MuteMe aksesuarı ani gelişen durumlarda mikrofonu sessize almanızı sağlayan bir cihaz. Dokunmatik yüzeye dokunduğunuz anda mikrofon sessize geçiyor veya tekrar aktif oluyor.

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Cihazın çevresi RGB aydınlatmaya sahip. Mikrofon açık iken yeşil renk, kapalı iken kırmızı renk aktif. Renk körlüğü için de farklı kombinasyonlar belirlenebiliyor. Böylece kullanıcı mikrofonun açık olup olmadığını renkten anlayabiliyor.

USB üzerinden bilgisayara bağlanan aksesuarın kuruluma ihtiyacı yok ve doğrudan kullanıma başlayabiliyor. 29$ bağış isteyen proje tamamlanmak üzere ve Nisan ayı itibariyle sevkiyatlar başlıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/muteme/muteme-the-illuminated-mute-button

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