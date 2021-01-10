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    MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son

    Dokunmatik yüzeyli çember şeklindeki MuteMe aksesuarı dokunduğunuz anda mikrofonu kapatıyor ve rengini değiştiriyor. Böylece mikrofonun durumunu görebiliyorsunuz.
    3 sa.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi ile birlikte gerek canlı dersler gerekse sanal iş görüşmeleri zamanın önemli bir kısmını kamera karşısında geçirmemize neden oluyor. Bu denli uzun görüşme süreleri zaman zaman kazaların yaşanmasına sebep olabiliyor.

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    MuteMe nedir?

    Kickstarter üzerinde destek arayan MuteMe aksesuarı ani gelişen durumlarda mikrofonu sessize almanızı sağlayan bir cihaz. Dokunmatik yüzeye dokunduğunuz anda mikrofon sessize geçiyor veya tekrar aktif oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi"

    Cihazın çevresi RGB aydınlatmaya sahip. Mikrofon açık iken yeşil renk, kapalı iken kırmızı renk aktif. Renk körlüğü için de farklı kombinasyonlar belirlenebiliyor. Böylece kullanıcı mikrofonun açık olup olmadığını renkten anlayabiliyor.

    USB üzerinden bilgisayara bağlanan aksesuarın kuruluma ihtiyacı yok ve doğrudan kullanıma başlayabiliyor. 29$ bağış isteyen proje tamamlanmak üzere ve Nisan ayı itibariyle sevkiyatlar başlıyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/muteme/muteme-the-illuminated-mute-button Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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