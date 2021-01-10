MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son

Pandemi ile birlikte gerek canlı dersler gerekse sanal iş görüşmeleri zamanın önemli bir kısmını kamera karşısında geçirmemize neden oluyor. Bu denli uzun görüşme süreleri zaman zaman kazaların yaşanmasına sebep olabiliyor.İlginizi Çekebilir Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli
MuteMe nedir?
Kickstarter üzerinde destek arayan MuteMe aksesuarı ani gelişen durumlarda mikrofonu sessize almanızı sağlayan bir cihaz. Dokunmatik yüzeye dokunduğunuz anda mikrofon sessize geçiyor veya tekrar aktif oluyor.
Ayrıca Bkz. "Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi"
Cihazın çevresi RGB aydınlatmaya sahip. Mikrofon açık iken yeşil renk, kapalı iken kırmızı renk aktif. Renk körlüğü için de farklı kombinasyonlar belirlenebiliyor. Böylece kullanıcı mikrofonun açık olup olmadığını renkten anlayabiliyor.
USB üzerinden bilgisayara bağlanan aksesuarın kuruluma ihtiyacı yok ve doğrudan kullanıma başlayabiliyor. 29$ bağış isteyen proje tamamlanmak üzere ve Nisan ayı itibariyle sevkiyatlar başlıyor.
https://www.kickstarter.com/projects/muteme/muteme-the-illuminated-mute-button Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.