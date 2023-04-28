NASA, 50 yıllık süpersonik uçak yasağını sona erdirecek

50 yıllık yasağın akıbeti NASA'ya bağlı
X-59'un temel amacı, süpersonik uçağın şok dalgasını yere doğru değil yukarı doğru saptıran yeni bir aerodinamik gövde ve kanat tasarımını test etmek. Uçuşa elverişliliği kanıtlandıktan sonra, yer sensörleriyle donatılmış bir uçuş test pisti ve bir dizi gönüllü topluluk üzerinde Mach 1.4 hızında uçurularak uçağın patlama yerine sonik bir gümbürtüye benzetilen ses ayak izi değerlendirilecek.
NASA'ya göre, elde edilecek ses verileri sayesinde FAA, ilgili düzenlemeleri yapabilecek temellere sahip olacak. Eğer NASA başarılı olursa, süpersonik seyahat çağı tekrardan hayatımıza girebilecek. Henüz uçuş testi için net bir tarih yok ancak General Electric Aviation'dan alınan 22.000 pound itme gücüne sahip motor geçtiğimiz Aralık ayında X-59’a entegre edilmişti. Bu zamana kadar bazı testler de gerçekleştirildi. Eğer büyük sorunlar yaşanmazsa X-59, 2023 yılı içerisinde havalanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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