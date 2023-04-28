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    NASA, 50 yıllık süpersonik uçak yasağını sona erdirecek

    NASA, Quest misyonu aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil süpersonik uçuş yasağını kaldırmaya yardımcı olabilecek bir çözümde son adımlarını atıyor.
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    NASA, 50 yıllık süpersonik uçak yasağını sona erdirecek Tam Boyutta Gör
    27 Nisan 1973'te ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), sivil uçakların ABD üzerinde Mach 1’den daha yüksek hızlarda uçuş yapılmasını yasaklamıştı. Bu karar, 1968 uçak gürültüsünü azaltma yasası ve ülkenin bazı bölgelerinde askeri uçaklardan kaynaklanan sonik patlamalarına yönelik artan kamuoyu endişesinin ardından gelmişti. NASA’nın Quest misyonu ise süpersonik ticari uçakları tekrardan devreye alma konusunda emin adımlarla ilerliyor.

    50 yıllık yasağın akıbeti NASA'ya bağlı

    NASA, 50 yıllık süpersonik uçak yasağını sona erdirecek Tam Boyutta Gör
    ABD’nin tam 50 yıl önce 1973’te yürürlüğe aldığı yasak bugün halen geçerli. Öte yandan FAA, 2020’nin sonundan bu yana sivil süpersonik uçuş kontrolünü değiştirmek amacıyla uçak gürültüsü düzenlemelerini gözden geçiriyor. Bu gözden geçirmenin diğer tarafından NASA, Quesst projesi aracılığıyla, Lockheed Martin ile X-59 deneysel uçağını geliştiriyor.

    X-59'un temel amacı, süpersonik uçağın şok dalgasını yere doğru değil yukarı doğru saptıran yeni bir aerodinamik gövde ve kanat tasarımını test etmek. Uçuşa elverişliliği kanıtlandıktan sonra, yer sensörleriyle donatılmış bir uçuş test pisti ve bir dizi gönüllü topluluk üzerinde Mach 1.4 hızında uçurularak uçağın patlama yerine sonik bir gümbürtüye benzetilen ses ayak izi değerlendirilecek.

    NASA'ya göre, elde edilecek ses verileri sayesinde FAA, ilgili düzenlemeleri yapabilecek temellere sahip olacak. Eğer NASA başarılı olursa, süpersonik seyahat çağı tekrardan hayatımıza girebilecek. Henüz uçuş testi için net bir tarih yok ancak General Electric Aviation'dan alınan 22.000 pound itme gücüne sahip motor geçtiğimiz Aralık ayında X-59’a entegre edilmişti. Bu zamana kadar bazı testler de gerçekleştirildi. Eğer büyük sorunlar yaşanmazsa X-59, 2023 yılı içerisinde havalanacak.

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