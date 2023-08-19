NASA, Dünya'dan milyonlarca km uzaklıktaki asteroide lazer iletişim sistemi kuracak

Tam Boyutta Gör NASA, uzayda ve Dünya'da daha karmaşık bilim verilerini iletmek ve hatta Mars'tan video akışı sağlamak gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için bant genişliğini artırabilecek yeni teknolojiler test ediyor. Ajansın paylaştığı yeni bir blog gönderisine göre NASA'nın Psyche sondası, Ekim ayında Dünya'dan yaklaşık 497 milyon km uzaklıktaki asteroide seyehat edecek ve bu sonda derin uzay görevlerinde devrim yaratmayı vaat eden yeni bir lazer iletişim sistemi taşıyacak.

Derin uzay görevlerinde devrim yaratacak gelişme: Yani lazer iletişim sistemi

İnsanlık, Uzay Çağı'nın başlangıcından bu yana, güneş sistemimizdeki her gezegeni ziyaret ederek ve hatta yıldızlararası uzaya robotik uzay aracı göndererek kayda değer sıçramalar yaptı. Ancak bu olağanüstü görevler hala 1960'larda kilitli olan radyo iletişimleri tarafından engelleniyor. Ancak NASA'nın Psyche sondası, Ekim ayında Dünya'dan 309 milyon mil (497 milyon km) uzaklıktaki bir asteroide fırlatıldığında, derin uzay görevlerinde devrim yaratmayı vaat eden yeni bir lazer iletişim sistemi taşıyarak bu sorunu çözebilir.

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Bu sonbaharda başlatılacak olan NASA'nın Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC) projesi, lazerlerin uzayda kullanılan mevcut radyo frekansı sistemlerinin kapasitesinin çok ötesinde veri iletimini nasıl hızlandırabileceğini test edecek. DSOC, insanlığın bir sonraki dev sıçramasını desteklemeye yardımcı olacak geniş bant iletişiminin yolunu açabilir.

Kızılötesi lazer veri gönderebilen ve alabilen bir cihaz olan DSOC, Ekim ayında aynı adı taşıyan metal bakımından oldukça zengin bir asteroit olan Pysche'e fırlatılacak. Yolculuğun ilk iki yılında cihaz Güney Kaliforniya'daki iki yer istasyonuyla iletişim kuracak. Böylece güçlü lazer vericilerini ve cihazın derin uzaydan gönderdiği sinyalleri çözmek için yeni yöntemler test edilecek.

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NASA, asteroide lazer iletişim sistemi kuracak