Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Dünya'dan milyonlarca km uzaklıktaki asteroide lazer iletişim sistemi kuracak

    NASA, derin uzay görevlerinde çığır açacak bir gelişmeye imza atıyor. İşte Dünya'dan yaklaşık 500 milyon km uzaklıktaki asteroide gönderilecek yeni lazer iletişim sisteminin detayları:
    Oy Ver
    NASA, asteroide lazer iletişim sistemi kuracak Tam Boyutta Gör
    NASA, uzayda ve Dünya'da daha karmaşık bilim verilerini iletmek ve hatta Mars'tan video akışı sağlamak gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için bant genişliğini artırabilecek yeni teknolojiler test ediyor. Ajansın paylaştığı yeni bir blog gönderisine göre NASA'nın Psyche sondası, Ekim ayında Dünya'dan yaklaşık 497 milyon km uzaklıktaki asteroide seyehat edecek ve bu sonda derin uzay görevlerinde devrim yaratmayı vaat eden yeni bir lazer iletişim sistemi taşıyacak.

    Derin uzay görevlerinde devrim yaratacak gelişme: Yani lazer iletişim sistemi

    İnsanlık, Uzay Çağı'nın başlangıcından bu yana, güneş sistemimizdeki her gezegeni ziyaret ederek ve hatta yıldızlararası uzaya robotik uzay aracı göndererek kayda değer sıçramalar yaptı. Ancak bu olağanüstü görevler hala 1960'larda kilitli olan radyo iletişimleri tarafından engelleniyor. Ancak NASA'nın Psyche sondası, Ekim ayında Dünya'dan 309 milyon mil (497 milyon km) uzaklıktaki bir asteroide fırlatıldığında, derin uzay görevlerinde devrim yaratmayı vaat eden yeni bir lazer iletişim sistemi taşıyarak bu sorunu çözebilir.

    Bu sonbaharda başlatılacak olan NASA'nın Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC) projesi, lazerlerin uzayda kullanılan mevcut radyo frekansı sistemlerinin kapasitesinin çok ötesinde veri iletimini nasıl hızlandırabileceğini test edecek. DSOC, insanlığın bir sonraki dev sıçramasını desteklemeye yardımcı olacak geniş bant iletişiminin yolunu açabilir.

    Kızılötesi lazer veri gönderebilen ve alabilen bir cihaz olan DSOC, Ekim ayında aynı adı taşıyan metal bakımından oldukça zengin bir asteroit olan Pysche'e fırlatılacak. Yolculuğun ilk iki yılında cihaz Güney Kaliforniya'daki iki yer istasyonuyla iletişim kuracak. Böylece güçlü lazer vericilerini ve cihazın derin uzaydan gönderdiği sinyalleri çözmek için yeni yöntemler test edilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    porçöz deri teması cs 1.6 map paketi 125 cc cross kredi kartı ile araba almak citoles 10 mg yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22S
    General Mobile GM22S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-57
    Acer Nitro 5 AN515-57
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız