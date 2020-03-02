NASA, Ay ve Mars görevleri için öğrencilerden tasarım desteği alacak

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Mars ve Ay görevlerinin kusursuz ilerlemesi için NASA, kimden ne kadar destek alabilirse almaya niyetli. Ay ve Mars’ta oluşturulacak yaşam alanları için üniversite öğrencilerini tasarlama ve geliştirme alanında teşvik eden NASA, bu tasarımlar için 15 bin ile 50 bin dolar arasında ödüller sunuyor.

NASA, bu ödüllerin sektördeki harcama ve proje hacimleriyle kıyaslandığında küçük kaldığının farkında fakat bu duruma yönelik bir açıklama da yapılmış durumda. Bu açıklamaya göre projelerden beklenen sadece uzayda kullanılabilecek bir ürün oluşturması değil, bilgi eksiklerini kapatan projeler de aynı ödülleri alabiliyor.

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En son 24 Nisan’da kavramsal raporları teslim almak isteyen NASA, bu yarışmalar ile Mars ve Ay’da kendi gözünden kaçırdığı noktaların tespit edilmesini umuyor. Şimdiye kadar benzer yarışmalar, şişirilebilir hava kilidi modülleri ve diğer NASA teknolojilerinin geliştirilmesinde kilit rol oynamıştı.

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