İkinci Soğuk Savaş: NASA, Çin'in Ay yarışında ABD’yi geçemeyeceğini söyledi

- ABD, 2026’da Ay’a insan indirmeyi hedefliyor
- Çin’in insanlı Ay görevini 2030’a kadar yapması planlanıyor
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NASA Yöneticisi Bill Nelson, Çin'in Ay'a astronot gönderme konusunda ABD'yi geçeceği konusunda endişeli değil ve Ay yarışını ABD'nin kazanacağından emin.
ABD, 2026’da Ay’a insan indirmeyi hedefliyor
Ancak Nelson artık bu "yarışın" Çin için kazanılabilir olduğuna inanmıyor gibi görünüyor. Ajansın Artemis programının takviminin tartışıldığı 9 Ocak Salı günkü medya konferansında NASA Başkanı, ajansın Ay yüzeyine bir mürettebat indirecek olan Artemis 3 görevi için artık Eylül 2026'yı hedeflediğini açıkladı. Aşina olanlar için bu Eylül 2026 tarihi esasında bir yıllık bir erteleme anlamına geliyor.
Görüşmeler sırasında gelen bir soru üzerine Nelson, “Çin'in bizden önce iniş yapacağına dair bir endişem yok. Çin'in çok agresif bir planı olduğunu düşünüyorum. Bence bizden önce inmek istiyorlar, çünkü bu onlara bir halkla ilişkiler başarısı sağlayabilir. Ama gerçek şu ki bunu yapacaklarını sanmıyorum. Bence açıkladıkları tarihin sürekli erkene çekildiği doğru. Ancak özellikle bizim 26 Eylül'de iniş yapmamızla birlikte, bu ilk iniş olacak.” ifadelerini kullandı.
Çin’in insanlı Ay görevini 2030’a kadar yapması planlanıyor
Çin uzay ajansı, mürettebatını oraya ulaştırmak için yeni insanlı uzay aracını 2027 ya da 2028'e kadar test etmeyi planlıyor. Ayrıca Ay'a ulaşmak için biri yörüngeye bir Ay aracı yerleştirmek, diğeri de Ay'a bir mürettebat göndermek üzere iki fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu görevler ile birlikte Çin’in hem astronot hem de iniş aracı taşıyacak güçte rokete sahip olması bekleniyor.
Ancak Çin'in Ay'a yönelik hedefleri sadece Ay yüzeyine astronot yerleştirmekten ibaret değil. Ülkenin uzay ajansı, Ay'dan örnekler toplamak ve bunları Dünya'ya geri getirmek amacıyla robotik Chang'e 6 misyonunu Ay'ın uzak tarafına fırlatmayı planlıyor ki başarılı olması halinde Ay'ın uzak tarafından ilk kez malzeme getirilmiş olacak. Çin'in uzay ajansı görev için 2024'ün sonlarında bir fırlatma hedefliyor.
Ancak her şey rekabetten ibaret değil. NASA, 2023'ün sonlarında ajans tarafından finanse edilen araştırmacıların Chang'e-5 ay misyonu tarafından Dünya'ya geri gönderilen Ay örneklerine erişim için başvuruda bulunmalarını onayladı; böylece ABD'li bilim insanları ilk kez Çin'in Ay örneklerine fiziksel olarak erişebildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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