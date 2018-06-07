NASA bugün açıklayacak: Curiosity'den heyecan verici Mars keşfi

ABD uzay ajansı NASA, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Uzay ajansının kızıl gezegen Mars'taki ünlü gözlem aracı Curiosity'den elde edilen verilerle ilgili düzenlenecek olan bir basın toplantısında bir veya birden fazla "heyecan verici" keşfin ilk kez açıklanması bekleniyor.
NASA'nın bugün yapacağı bu büyük duyurunun detayları elbette şu an için bilinmiyor. Uzay ajansı, basın toplantısının nedeniyle ilgili yalnızca "Mars gözlem aracı Curiosity'den elde edilen yeni bilimsel veriler" ifadelerini kullanmakla yetinmiş.
Ancak toplantıya katılacak olan NASA görevlileri genellikle Curiosity'nin Mars'ta bulduğu organik molekülleri inceleyen bilim insanlarından oluşuyor. Bu doğrultuda NASA'nın bugün Kızıl Gezegen'in toprak ve atmosfer yapısıyla ilgili oldukça ilginç açıklamalar yapması bekleniyor.
NASA'nın basın toplantısı Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak ve NASA TV üzerinden canlı yayınlanacak.
NASA'nın bugün yapacağı bu büyük duyurunun detayları elbette şu an için bilinmiyor. Uzay ajansı, basın toplantısının nedeniyle ilgili yalnızca "Mars gözlem aracı Curiosity'den elde edilen yeni bilimsel veriler" ifadelerini kullanmakla yetinmiş.
Ancak toplantıya katılacak olan NASA görevlileri genellikle Curiosity'nin Mars'ta bulduğu organik molekülleri inceleyen bilim insanlarından oluşuyor. Bu doğrultuda NASA'nın bugün Kızıl Gezegen'in toprak ve atmosfer yapısıyla ilgili oldukça ilginç açıklamalar yapması bekleniyor.
NASA'nın basın toplantısı Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak ve NASA TV üzerinden canlı yayınlanacak.
https://www.popularmechanics.com/space/a21085006/nasa-new-mars-findings-curiosity-rover/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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