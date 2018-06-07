NASA bugün açıklayacak: Curiosity'den heyecan verici Mars keşfi

NASA'nın Mars'ta görev yapan ünlü gözlem aracı Curiosity'den haber var. NASA, Curiosity'nin Kızıl Gezegen'de elde ettiği bilimsel verilerle ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.