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NASA bugün açıklayacak: Curiosity'den heyecan verici Mars keşfi

NASA'nın Mars'ta görev yapan ünlü gözlem aracı Curiosity'den haber var. NASA, Curiosity'nin Kızıl Gezegen'de elde ettiği bilimsel verilerle ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD uzay ajansı NASA, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Uzay ajansının kızıl gezegen Mars'taki ünlü gözlem aracı Curiosity'den elde edilen verilerle ilgili düzenlenecek olan bir basın toplantısında bir veya birden fazla "heyecan verici" keşfin ilk kez açıklanması bekleniyor.

NASA'nın bugün yapacağı bu büyük duyurunun detayları elbette şu an için bilinmiyor. Uzay ajansı, basın toplantısının nedeniyle ilgili yalnızca "Mars gözlem aracı Curiosity'den elde edilen yeni bilimsel veriler" ifadelerini kullanmakla yetinmiş.

Ancak toplantıya katılacak olan NASA görevlileri genellikle Curiosity'nin Mars'ta bulduğu organik molekülleri inceleyen bilim insanlarından oluşuyor. Bu doğrultuda NASA'nın bugün Kızıl Gezegen'in toprak ve atmosfer yapısıyla ilgili oldukça ilginç açıklamalar yapması bekleniyor.

NASA'nın basın toplantısı Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak ve NASA TV üzerinden canlı yayınlanacak.

https://www.popularmechanics.com/space/a21085006/nasa-new-mars-findings-curiosity-rover/ Yorum Yaz
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cemoli78 11 ay en beğenilen
Mars ta buzdolabı bulduk diyebilirler. Çok gelişmiş eski bir medeniyetin kalıntıları arasında buzdolabı bulundu. Buzdolabı bulunmuş olması medeniyetin çok gelişmiş ve refah içinde yaşamış olduğunu gösteriyor.
Mars ta buzdolabı bulduk diyebilirler. Çok gelişmiş eski bir medeniyetin kalıntıları arasında buzdolabı bulundu. Buzdolabı bulunmuş olması medeniyetin çok geliş...
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cemoli78 11 ay en beğenilen
Mars ta buzdolabı bulduk diyebilirler. Çok gelişmiş eski bir medeniyetin kalıntıları arasında buzdolabı bulundu. Buzdolabı bulunmuş olması medeniyetin çok gelişmiş ve refah içinde yaşamış olduğunu gösteriyor.
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labtek38 11 ay
“O iki şehirde petrol fışkırdı” Haberlerine benzedi. NASA da bunu yaparsa bizim basın ne yapmaz 😄
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darkaura 11 ay
gercekden cok buyuk bir kesif olsa amerikan baskani aciklardi. hele trump boyle bir shovu hayatta kacirmaz. muhtemelen marsin jeolojik gecmisiyle ilgili bir seydir.
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shockwave error 11 ay
su bulduk denilir.
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sistemli adam 11 ay
Adamlar nelerle uğraşıyor, bizde ülke yönetimine talip olanlar S-400 füzeleriyle beştepe korunacak diyorlar.
Vizyon farkı işte. Bu kafalarla farkı kapatmayı bırak daha da fark yemeye devam edeceğiz.
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serafon 11 ay sistemli adam
aynen öyle siz de dahil kafaları değiştirmeliyiz bir an önce!!!
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