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    NASA’dan bir ilk daha: Metal zengini asteroide gidiliyor!

    NASA'nın Psyche görevi bu sonbaharda keşfedilmemiş bir metal dünyaya doğru fırlatılacak. Yapılan duyuruya göre Psyche, metalik bir asteroidi incelemek üzere tasarlanan ilk NASA uzay aracı olacak.
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    NASA’dan bir ilk daha: Metal zengini asteroide gidiliyor! Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Psyche asteroid sondası 1 yıllık gecikmenin ardından Ekim ayında fırlatılacak. Psyche'nin, göreve adını veren ilgi çekici metal asteroidi keşfetmek üzere Ekim 2022'de bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılması planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz yaz NASA, uzay aracının uçuş yazılımındaki sorunlar nedeniyle fırlatmayı belirsiz süreliğine erteledi. Şimdi ise işler yoluna girdi, sorun düzeltildi ve geri sayım başladı.

    Sorunlar çözüldü

    NASA’dan bir ilk daha: Metal zengini asteroide gidiliyor! Tam Boyutta Gör
    Psyche görevi bir yandan da NASA ve gezegen açısından bir ilki temsil edecek. Bu sonda, metalik bir asteroidi incelemek üzere tasarlanan ilk NASA uzay aracı olma özelliğine sahip. 1 yıllık gecikmenin ardından Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) yapılan testler sırasında mühendisler yazılımın test yatağı simülatörlerinde bir uyumluluk sorunu keşfettiler ve şimdi bu sorun çözülmüş durumda. Tüm süreç bağımsız bir inceleme kurulu tarafından da gözlemlendi ve atılan adımların “olağanüstü” olduğu vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada "Psyche'nin Ekim 2023'te fırlatılması için olumlu bir rotada ilerlediğine inanıyoruz ve genel olarak görevin başarılı olma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz.” denildi.

    Metal zengini asteroide yolculuk

    NASA’dan bir ilk daha: Metal zengini asteroide gidiliyor! Tam Boyutta Gör
    Uzay aracı, bu yıl fırlatıldığında 450 milyon kilometrelik bir yolculuğa çıkacak. Araç, Ağustos 2029'da Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan ve Psyche olarak da adlandırılan asteroide ulaşacak. Uzay sondası 220 kilometre genişliğindeki Psyche asteroidinin 26 ay boyunca yörüngesinde dönecek ve veriler toplayacak.

    Psyche asteroidi metal açısından o kadar zengin ki, bazı bilim insanları bunun bir gezegenimsinin açıkta kalan çekirdeği ya da katmanlara ayrılmış bir gezegen olduğuna inanıyor. Bilim insanları zaman içerisinde Psyche’nin diğer gök cisimleriyle çarpışmalar yaşadığını ve bunun sonucunda katmanlarını kaybettiğini düşünüyor. Geride kalan şeyin ise yoğun metal çekirdek olduğu düşünülüyor, tıpkı Dünya’nın merkezindeki sıvı metal çekirdek gibi. Patates şeklindeki asteroit, yer ve uzay tabanlı teleskoplarda sadece belirsiz bir bulanıklık olarak görünüyor. NASA'ya göre bu olağandışı nesne hiç erimemiş bir ilkel madde parçası da olabilir.

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