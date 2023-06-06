NASA’dan bir ilk daha: Metal zengini asteroide gidiliyor!

Psyche asteroidi metal açısından o kadar zengin ki, bazı bilim insanları bunun bir gezegenimsinin açıkta kalan çekirdeği ya da katmanlara ayrılmış bir gezegen olduğuna inanıyor. Bilim insanları zaman içerisinde Psyche’nin diğer gök cisimleriyle çarpışmalar yaşadığını ve bunun sonucunda katmanlarını kaybettiğini düşünüyor. Geride kalan şeyin ise yoğun metal çekirdek olduğu düşünülüyor, tıpkı Dünya’nın merkezindeki sıvı metal çekirdek gibi. Patates şeklindeki asteroit, yer ve uzay tabanlı teleskoplarda sadece belirsiz bir bulanıklık olarak görünüyor. NASA'ya göre bu olağandışı nesne hiç erimemiş bir ilkel madde parçası da olabilir.
Çok iyi