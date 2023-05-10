NASA dev bir yılan robot tasarlıyor

Dev bir metal yılana benziyor
Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) adı verilen bu robot, buzlu bir yarıktan aşağı inmek için geliştirilen dev bir metal yılana benziyor. Henüz uydularda yer altı okyanuslarının ne kadar yaygın olduğu konusunda net bir bilgi olmasa da son araştırmalar, güneş sisteminde beklenilenden daha fazla su kütlesi olabileceğini gösteriyor. Enceladus uydusu bu ilginç robotu test etmek için en iyi yerlerden biri olarak görülmekte. Bu robot, kanyonlarda yukarı aşağı tırmanabilme, bir matkap gibi davranabilme ve suda yüzebilme yeteklerine sahip.
Kendi kendine çalışan bir matkap gibi
EELS, gittiği uydudaki okyanusa ulaşabilmek için kendi kendine çalışan bir matkap görevi görecek ve bu hareketini uzun süre tekrar tekrar yapmak için tasarlanmış. Şu an prototip olan bu robot, mükemmel hale gelmek için sürekli geliştiriliyor. Ayrıca NASA'nın, henüz Satürn sistemine yönelik herhangi bir görevi onaylamadığı paylaşılan bilgiler arasında.Kaynakça https://www.extremetech.com/science/nasa-is-designing-a-metal-snake-to-explore-saturns-moon-enceladus https://scitechdaily.com/shape-shifting-serpent-of-space-nasas-eels-robot-revolutionizes-extraterrestrial-exploration/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.