NASA dev bir yılan robot tasarlıyor

Tam Boyutta Gör NASA, robot kaşiflerinin çoğunu Mars'a göndermek için tasarlamıştı, ancak güneş sisteminde olan uydulara ilgi gün geçtikçe artıyor. Bunun sebebi ise uyduların yer altında okyanus barındırabileceği ihtimali. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan bir ekip, Satürn'ün uydusu Enceladus'taki su gayzerlerini keşfedebilmek için yenilikçi bir robot üzerinde çalışıyor.

Dev bir metal yılana benziyor

Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) adı verilen bu robot, buzlu bir yarıktan aşağı inmek için geliştirilen dev bir metal yılana benziyor. Henüz uydularda yer altı okyanuslarının ne kadar yaygın olduğu konusunda net bir bilgi olmasa da son araştırmalar, güneş sisteminde beklenilenden daha fazla su kütlesi olabileceğini gösteriyor. Enceladus uydusu bu ilginç robotu test etmek için en iyi yerlerden biri olarak görülmekte. Bu robot, kanyonlarda yukarı aşağı tırmanabilme, bir matkap gibi davranabilme ve suda yüzebilme yeteklerine sahip.

EELS, baş kısmında hareket ederken geçtiği sudan örnek almak ve karakterize etmek için bir dizi sensöre sahip. Ayrıca robotun, buz kanyonunda düşmesini önlemek için kuyruk kısmında bir kanca da bulunuyor. EELS'in gövdesini kaplayan basınç sensörleri ve hareket etmesini sağlayan ray benzeri donanımlar onu çok özel kılmakta.

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Kendi kendine çalışan bir matkap gibi

EELS, gittiği uydudaki okyanusa ulaşabilmek için kendi kendine çalışan bir matkap görevi görecek ve bu hareketini uzun süre tekrar tekrar yapmak için tasarlanmış. Şu an prototip olan bu robot, mükemmel hale gelmek için sürekli geliştiriliyor. Ayrıca NASA'nın, henüz Satürn sistemine yönelik herhangi bir görevi onaylamadığı paylaşılan bilgiler arasında.

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NASA dev bir metal yılan üzerinde çalışıyor