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    NASA dev bir yılan robot tasarlıyor

    Nasa, Satürn'ün uydusu Enceladus'u keşfetmek için çok fonksiyonlu, metal bir yılana benzeyen robot üzerinde çalışıyor. Peki gerçekten işe yarar nitelikte mi ve yetenekleri neler?
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    NASA dev bir metal yılan üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, robot kaşiflerinin çoğunu Mars'a göndermek için tasarlamıştı, ancak güneş sisteminde olan uydulara ilgi gün geçtikçe artıyor. Bunun sebebi ise uyduların yer altında okyanus barındırabileceği ihtimali. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan bir ekip, Satürn'ün uydusu Enceladus'taki su gayzerlerini keşfedebilmek için yenilikçi bir robot üzerinde çalışıyor.

    Dev bir metal yılana benziyor

    Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) adı verilen bu robot, buzlu bir yarıktan aşağı inmek için geliştirilen dev bir metal yılana benziyor. Henüz uydularda yer altı okyanuslarının ne kadar yaygın olduğu konusunda net bir bilgi olmasa da son araştırmalar, güneş sisteminde beklenilenden daha fazla su kütlesi olabileceğini gösteriyor. Enceladus uydusu bu ilginç robotu test etmek için en iyi yerlerden biri olarak görülmekte. Bu robot, kanyonlarda yukarı aşağı tırmanabilme, bir matkap gibi davranabilme ve suda yüzebilme yeteklerine sahip.

    NASA dev bir metal yılan üzerinde çalışıyor
    EELS, baş kısmında hareket ederken geçtiği sudan örnek almak ve karakterize etmek için bir dizi sensöre sahip. Ayrıca robotun, buz kanyonunda düşmesini önlemek için kuyruk kısmında bir kanca da bulunuyor. EELS'in gövdesini kaplayan basınç sensörleri ve hareket etmesini sağlayan ray benzeri donanımlar onu çok özel kılmakta.

    Kendi kendine çalışan bir matkap gibi

    EELS, gittiği uydudaki okyanusa ulaşabilmek için kendi kendine çalışan bir matkap görevi görecek ve bu hareketini uzun süre tekrar tekrar yapmak için tasarlanmış. Şu an prototip olan bu robot, mükemmel hale gelmek için sürekli geliştiriliyor. Ayrıca NASA'nın, henüz Satürn sistemine yönelik herhangi bir görevi onaylamadığı paylaşılan bilgiler arasında.

    Kaynakça https://www.extremetech.com/science/nasa-is-designing-a-metal-snake-to-explore-saturns-moon-enceladus https://scitechdaily.com/shape-shifting-serpent-of-space-nasas-eels-robot-revolutionizes-extraterrestrial-exploration/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 5 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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