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    NASA, 2023’te havalanacak sessiz süpersonik uçak inşa ediyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından sessizce geliştirilen bir proje ortaya çıktı. Sessiz süpersonik uçak olarak ifade edilen aracın bu yıl havalanması bekleniyor.
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    NASA, gizlice sessiz süpersonik uçak inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sessiz sedasız süpersonik uçağını inşa ediyor. NASA'nın X-59 adlı süpersonik uçağı, bir uçak ses duvarını aştığında hava sıkışması nedeniyle ortaya çıkan sesi azaltarak ticari süpersonik yolculuğu mümkün hale getirebilecek teknolojileri test etmek üzere tasarlanıyor.

    NASA, sonik patlamama yapmayan uçak geliştiriyor

    NASA, gizlice sessiz süpersonik uçak inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Bugünlerde NASA’nın en büyük ve en önemli hedefi Ay’a tekrardan astronot gönderecekleri Artemis programı olsa da ajans, diğer projelerinde de ilerleme kaydetmeye çabalıyor. Bu bağlamda NASA ve Lockheed Martin, arka planda sessizce X-59 uçağını inşa ediyor. Tasarlanan uçağın ana hedefi sonik patlama yapmamasını sağlamak. Bunun için uçağın ön burnu hayli uzun ve ince. Bu nedenle uçağın ön tarafında kokpit camı bulunmuyor. Yan pencereler olsa da pilotun görüşü dahili kamera sistemleriyle sağlanacak.

     

    NASA, gizlice sessiz süpersonik uçak inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    X-59'a güç veren sistem ise General Electric'in F414-GE-100 motoru olacak. Bu motor Saab Gripen ve F/A-18S Super Hornet gibi çeşitli savaş uçaklarında halihazırda kullanılmakta. X-59'un kendisi 1.42 Mach ya da saatte yaklaşık 1,500 kilometre seyir hızına ve 1.5 Mach (yaklaşık 1600 km/s) azamı hıza ulaşacak şekilde tasarlanmış durumda. Lockheed geçen yıl Kasım ayında motoru uçağa takarak montaj sürecinde önemli bir adım atmıştı ve bazı testleri gerçekleştirilmişti. NASA X-59'un ilk uçuş testini bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor ancak ilk uçuşa kadar taksi testlerinin yapılacağı bildiriliyor.

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