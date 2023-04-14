NASA, 2023’te havalanacak sessiz süpersonik uçak inşa ediyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından sessizce geliştirilen bir proje ortaya çıktı. Sessiz süpersonik uçak olarak ifade edilen aracın bu yıl havalanması bekleniyor.