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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'nın 90'lı yıllardaki görüntülerini yeniden işledi

    Uzay ajansı, 90'ların uzay aracı görüntülerini, modern görüntü işleme teknolojileri kullanarak yeniden işledi. Görüntüler, 'kaos arazisi' gibi uydunun yüzeyine dair ayrıntıları ortaya koyuyor
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    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'nın 90'lı yıllardaki görüntülerini yeniden işledi
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    NASA, Jüpiter'in dört uydusundan biri olan Europa'nın, 1998 yılında Galileo uzay aracı tarafından yakalanan görüntülerini yeniden işledi. Görüntülerin yeniden işlenmiş versiyonları, uydunun yüzeyini çarpıcı ayrıntılarıyla ortaya çıkarıyor.

    22 yıl önce çekilmiş olan görüntüler oldukça düşük çözünürlükteydi. NASA bu görüntüleri modern görüntü işleme teknolojileri sayesinde daha elverişli hale getirdi.

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    Clipper görevi ve 'kaos arazisi'

    NASA, uydunun buz kristalleri ve çılgın çizik izleri arasında çapraz bantlar "kaos arazisini" vurgulayan işlenmiş üç Galileo görüntüsü yayınladı. Görüntülerdeki açık mavi veya beyaz görünen alanlar buzullardan ve kırmızımsı alanlar ise tuz gibi maddelerden oluşuyor. NASA Europa'nın yüzeyinin tam olarak böyle görünmediğini sadece yüzeydeki farklı kimyasalları vurgulamak için renk varyasyonlarının kullanıldığını belirtiyor.

    NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'nın 90'lı yıllardaki görüntülerini yeniden işledi
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    NASA'nın yeniden işlediği görüntülerde çapraz bantlar ve bantlar arasındaki alanlar net bir şekilde görülüyor. Kaos arazisi denilen çapraz bantlar arasındaki alanlar, yeni konumlarında donmadan önce kaydığı, döndüğü, eğildiği düşünülüyor. Bilim insanları 'kaos arazi' denilen alanların nasıl oluştuklarını anlamak için bu blokları karışık puzzle parçalarıymış gibi inceliyorlar.

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    NASA, 2003 yılında Jüpiter'in atmosferine girip misyonu sonlanan Galileo'dan sonra 2023 yılında yine Europa'yı araştırması için uydunun yörüngesine yeni bir uzay sondası(Europa Clipper) yerleştirmeyi hedefliyor. Uzay ajansı, Clipper ile Europa hakkında daha detaylı bilgiler öğrenmeye çalışacak.

    Europa, dünyanın ötesinde bir yaşam için Güneş sistemimizde en umut verici yer olabilir. Bilim insanları, Europa'nın buzlu yüzeyinin altında, Dünya okyanuslarının iki katından daha fazla su içerdiği düşünülen tuzlu su okyanusu olduğunu belirtiyorlar.



    https://www.nasa.gov/feature/jpl/newly-reprocessed-images-of-europa-show-chaos-terrain-in-crisp-detail Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 1 hf.
    Uzay çalışmalarına harcanan paralar herhalde bir ülkenin harcadığı en helal parçalardır. Tabi sanayi anlamında. Geri dönüş faydası bu kadar fazla olan bir sektör yoktur. İnşaat yerine düşünülebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 1 hf. vs-fb
    Keşke herkese de senin gibi Uzay çalışmalarının önemini bu şekilde güzelce örneklese ve bilse.
    İnşaat dediğin şey 1 kere yaptın bitti beton bir yapı. Müteahhitten başka kimseye faydası yok
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