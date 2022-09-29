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    NASA’nın DART uzay aracı asteroitle çarpıştı: Ortaya bu görüntüler çıktı!

    NASA'nın DART görevi bir süre önce başarıyla gerçekleştirildi. Gelecekte Dünya'yı tehlikeli asteroitlerden korumak için yapılan çarpışma görevinin ilk görüntüleri ise yayınlandı.
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    NASA’nın DART aracının asteroitle çarpışma görüntüleri yayınlandı
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    NASA'nın DART (Çift Asteroid Yönlendirme Testi) uzay aracı 27 Eylül tarihinde kasıtlı olarak bir asteroitle çarpıştırıldı. Dünya’yı gelecekte asteroitlerden korumak için gerçekleştirilen görevde DART uzay aracı, Dimorphos asteroidi ile başarılı bir şekilde çarpıştırıldı.

    DART uzay aracında olan ve Didymos ikili sistemindeki Dimorphos asteroidi ile çarpışma sekansından önce araçtan ayrılan LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids) gözlem uydusu tarihi olaya anbean gözlemledi. LICIACube tarafından elde edilen ilk görüntüler ise kısa bir süre önce paylaşıldı.

    Çarpışma sonucunda elde edilen ilk görüntüler paylaşıldı

    NASA’nın DART aracının asteroitle çarpışma görüntüleri yayınlandı
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    NASA tarafından canlı olarak yayınlanan görevde, çarpışma anına ait görüntüler DART uzay aracının Didymos Keşif ve Optik Navigasyon için Asteroid Kamerası (DRACO) görüntüleyicisinden elde edildi. LICIACube ise çarpışmadan bir süre önce DART aracından ayrılarak Didymos asteroit sisteminin yörüngesine oturtuldu. Bu sayede çarpışma öncesi ve sonrasına ait görüntüler kayıt altına alınarak Dünya'ya gönderildi.

    Asteroit Dünya'dan izcelenecek

    LICIACube tarafından elde edilen görüntülerin Dünya’ya gönderilmesi ise yaklaşık 3 saat sürdü. Zira asteroit sistemi gezegenimizden yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. INAF bilim ekibi lideri Elisabetta Dotto, görevden son derece gurur duyduklarını, önümüzdeki günlerde ise LICIACube tarafından elde edilen daha fazla görüntünün yayınlanacağını açıkladı.

    Uzay aracının Dimorphos ile çarpışması sonucunda neler olduğunu şimdilik bilemiyoruz. Bilim insanları önümüzdeki süre zarfında DART misyonunun Dimorphos üzerinde nasıl bir etki bıraktığını, yörüngesinde veya hızında bir değişiklik olup olmadığını inceleyecek. Elde edilen veriler gelecekte Dünya için tehlikeli olabilecek asteroidleri engellemek için son derece önemli olacak.

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    anzubesti 20 dakika önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 20 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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