NASA’nın Orion aracı Dünya ve Ay’ı harika bir şekilde fotoğrafladı

Tam Boyutta Gör 13. uçuş gününde Orion, ana gezegenimizden 432.210 km (268.563 mil) uzaktayken Artemis I görevi sırasında Dünya'dan maksimum mesafesine ulaştı. Orion böylece insanlar için yapılmış diğer tüm uzay araçlarından daha uzağa gitmiş oldu. Bu sırada Dünya ve Ay’ı içeren harika bir fotoğraf karesi de yakaladı.

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NASA, Dünya ve Ay'ın inanılmaz fotoğrafını paylaştı

NASA, Pazartesi günü Artemis I görevinin parçası olan Orion aracıyla çekilen ve arka planda hem Dünya'yı hem de Ay'ı gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte akıllara efsanevi Voyager 1’in “soluk mavi nokta” fotoğrafını geldi. Sadece 432.210 km uzaktan çekilen bu fotoğraf, uçsuz bucaksız kozmosta Dünya’nın küçük bir gezegen olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Orion’un fotoğrafı çektiği konum herhangi bir insan odaklı uzay aracının kat ettiği en uzak mesafeyi de temsil ediyor. Orion’dan önceki rekor ise 400.171 km ile Apollo 13’e aitti. Hedefi Ay olan bir aracın neden hem Dünya’dan hem de Ay’dan bu kadar uzakta olduğu sorusu akıllara gelebilir. NASA, Ay’ın çekimi ve yörüngesini bir sapan etkisi yaratmak için kullanıyor. Esasında çoğu uzay aracı gezegenleri ve uyduları daha hızlı seyahat için bu şekilde kullanıyor.

Bununla birlikte Artemis 1 görevi NASA’nın beklentilerini de aşmış durumda. Görev ekibi şimdiye kadar 124 temel hedeften yalnızca 31'ini tamamlamış olsa da çok önemli testler başarıyla gerçekleştirilmiş durumda. Kalan faaliyetlerin yaklaşık yarısı halihazırda devam ediyor, geri kalanı büyük ölçüde Dünya'ya dönüşe bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Orion'un 11 Aralık'ta San Diego kıyılarına inmesi bekleniyor. Artemis 1 programı çok sayıda gecikmeyle uğraştı ve insanlı görevler için halen daha biraz daha zamana ihtiyaç var. Artemis 3 görevinin 2025 veya 2026'da yapılması ve tekrardan Ay’a insan indirilmesi hedefleniyor. Artemis 1 ve 2024'te gerçekleştireceği Artemis 2 görevleriyle çeşitli testler gerçekleştirerek ana göreve hazırlanacak.

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NASA, Orion aracının harika Dünya ve Ay fotoğrafını paylaştı