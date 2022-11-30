NASA’nın Orion aracı Dünya ve Ay’ı harika bir şekilde fotoğrafladı

NASA, Dünya ve Ay'ın inanılmaz fotoğrafını paylaştı
NASA, Pazartesi günü Artemis I görevinin parçası olan Orion aracıyla çekilen ve arka planda hem Dünya'yı hem de Ay'ı gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte akıllara efsanevi Voyager 1’in “soluk mavi nokta” fotoğrafını geldi. Sadece 432.210 km uzaktan çekilen bu fotoğraf, uçsuz bucaksız kozmosta Dünya’nın küçük bir gezegen olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor.
Bununla birlikte Artemis 1 görevi NASA’nın beklentilerini de aşmış durumda. Görev ekibi şimdiye kadar 124 temel hedeften yalnızca 31'ini tamamlamış olsa da çok önemli testler başarıyla gerçekleştirilmiş durumda. Kalan faaliyetlerin yaklaşık yarısı halihazırda devam ediyor, geri kalanı büyük ölçüde Dünya'ya dönüşe bağlı olarak gerçekleştirilecek.
Orion'un 11 Aralık'ta San Diego kıyılarına inmesi bekleniyor. Artemis 1 programı çok sayıda gecikmeyle uğraştı ve insanlı görevler için halen daha biraz daha zamana ihtiyaç var. Artemis 3 görevinin 2025 veya 2026'da yapılması ve tekrardan Ay’a insan indirilmesi hedefleniyor. Artemis 1 ve 2024'te gerçekleştireceği Artemis 2 görevleriyle çeşitli testler gerçekleştirerek ana göreve hazırlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam