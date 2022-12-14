NASA: Elon Musk’ın son dönemdeki tavırları işimizi zorlaştırabilir

NASA endişe ediyor
NASA yöneticisi Bill Nelson’un sürekli Twitter ile ilgilenen Elon Musk’ın SpaceX bünyesinde bulunan Artemis görevi ihalesinin aksayabileceğinden endişe ediyor. Nelson geçen hafta operasyon şefi Gwynne Shotwell ile bir araya geldi. 2002 yılından bu yana SpaceX firmasında olan Shotwell günlük operasyonlardan sorumlu ve firmanın bugünlere gelmesinde pay sahibi.
Nelson özellikle Elon Musk’ın farklı işlerle uğraşması nedeniyle ihalelerde bir aksama olacağına dair endişelerini Shotwell ile paylaştı. Shotwell’in kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağına dair güvence verdiği ve Nelson’un da cevaptan tatmin olduğu ifade ediliyor.
SpaceX, aldığı ihale ile 2025 yılı sonlarında Artemis 3 görevine katılan astronotları Ay yüzeyine indirecek. Zaten gecikmelerle boğuşan NASA, bir de Elon Musk’ın sebep olacağı gecikmelerle uğraşmak istemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...