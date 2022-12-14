NASA: Elon Musk’ın son dönemdeki tavırları işimizi zorlaştırabilir

Tam Boyutta Gör Bir dönem Tesla veya SpaceX firmalarında ortaya koyduğu başarılarla anılan Elon Musk, bugün Twitter satın alımıyla gündeme geliyor ve zaman zaman da yuhalanıyor. NASA ise iş ortağının umarsızlığından rahatsız.

NASA endişe ediyor

NASA yöneticisi Bill Nelson’un sürekli Twitter ile ilgilenen Elon Musk’ın SpaceX bünyesinde bulunan Artemis görevi ihalesinin aksayabileceğinden endişe ediyor. Nelson geçen hafta operasyon şefi Gwynne Shotwell ile bir araya geldi. 2002 yılından bu yana SpaceX firmasında olan Shotwell günlük operasyonlardan sorumlu ve firmanın bugünlere gelmesinde pay sahibi.

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Nelson özellikle Elon Musk’ın farklı işlerle uğraşması nedeniyle ihalelerde bir aksama olacağına dair endişelerini Shotwell ile paylaştı. Shotwell’in kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağına dair güvence verdiği ve Nelson’un da cevaptan tatmin olduğu ifade ediliyor.

SpaceX, aldığı ihale ile 2025 yılı sonlarında Artemis 3 görevine katılan astronotları Ay yüzeyine indirecek. Zaten gecikmelerle boğuşan NASA, bir de Elon Musk’ın sebep olacağı gecikmelerle uğraşmak istemiyor.

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