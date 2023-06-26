Bilim kurgudan gerçeğe: NASA, uzayda yapay zeka dönemini resmen başlatıyor

NASA’nın ChatGPT benzeri yapay zeka sistemi, astronotlara bir arayüz kullanarak manevra yapmalarına, deneyler gerçekleştirmelerine ve daha pek çok şeye olanak sağlayacak. IEEE'nin yeni nesil uzay iletişimi konulu bir toplantısında konuşan Dr. Larissa Suzuki, "Fikir, uzay araçlarıyla karşılıklı etkileşim kurduğumuz ve onların da bize uyarılar, güneş sisteminde ve ötesinde gördükleri ilginç bulgular hakkında geri bildirimde bulundukları bir noktaya ulaşmak" dedi ve ekledi: "Artık gerçekten bilim kurgu gibi değil."
Ay yörüngesindeki istasyonda kullanılacak
Lunar Gateway için küçük işletmelerin desteğini talep eden özel bir sayfada NASA, çeşitli sistemleri yönetmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine ihtiyaç duyacağını bildirdi. Bunlar arasında bilim yüklerinin otonom operasyonları, veri aktarım önceliklendirmesi, otonom operasyonlar, Gateway'in sağlık yönetimi ve daha fazlası yer alıyor.
Dr. Suzuki ayrıca bir öngörü ve olası senaryonun resmini de çizdi. Ona göre, yapay zeka ile istasyonun sisteminde yaşanan veri iletimindeki aksaklıklar, verimsizlikler ve diğer dijital kesinti türleri otomatik olarak düzeltilebilecek. Dr. Suzuki açıklamasında "Bir uzay aracı çevrimdışı olduğunda ya da yazılımı bir şekilde bozulduğunda uzaya her zaman bir mühendis gönderemeyiz" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D