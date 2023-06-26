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    Anlık Bildirim

    Bilim kurgudan gerçeğe: NASA, uzayda yapay zeka dönemini resmen başlatıyor

    Dünyanın neredeyse her ülkesinde ve neredeyse her özel şirketinde bir şekilde yapay zeka uygulamaları kullanılıyor. NASA ile birlikte bu kez ChatGPT benzeri bir yapay zeka uzayda kullanılacak.
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    NASA, uzayda yapay zeka dönemini resmen başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Eğer uzay temalı bilim kurgu filmleriyle içli dışlı iseniz uzayda “yapay zeka” genelde sonu iyi bitmeyen bir şey olarak aklınıza kazınmış olabilir. Bu güvensizlik bir yana yapay zeka, hem insanlı hem de insansız görevler için uzayda büyük avantajlar sunabilir. Ve görünüşe göre, NASA astronotlar için ChatGPT benzeri bir asistan üzerinde çalışıyor.

    NASA’nın ChatGPT benzeri yapay zeka sistemi, astronotlara bir arayüz kullanarak manevra yapmalarına, deneyler gerçekleştirmelerine ve daha pek çok şeye olanak sağlayacak. IEEE'nin yeni nesil uzay iletişimi konulu bir toplantısında konuşan Dr. Larissa Suzuki, "Fikir, uzay araçlarıyla karşılıklı etkileşim kurduğumuz ve onların da bize uyarılar, güneş sisteminde ve ötesinde gördükleri ilginç bulgular hakkında geri bildirimde bulundukları bir noktaya ulaşmak" dedi ve ekledi: "Artık gerçekten bilim kurgu gibi değil."

    Ay yörüngesindeki istasyonda kullanılacak

    NASA, uzayda yapay zeka dönemini resmen başlatıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, sistemi Ay'ın yörüngesinde dönecek ve NASA'nın Artemis görevine destek sağlayacak bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway'e yerleştirmeyi hedefliyor. Sistem, astronotların karmaşık kılavuzlara dalmadan deneyler veya manevralar hakkında tavsiye almalarını sağlayan doğal bir dil arayüzü kullanacak.

    Lunar Gateway için küçük işletmelerin desteğini talep eden özel bir sayfada NASA, çeşitli sistemleri yönetmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine ihtiyaç duyacağını bildirdi. Bunlar arasında bilim yüklerinin otonom operasyonları, veri aktarım önceliklendirmesi, otonom operasyonlar, Gateway'in sağlık yönetimi ve daha fazlası yer alıyor.

    Dr. Suzuki ayrıca bir öngörü ve olası senaryonun resmini de çizdi. Ona göre, yapay zeka ile istasyonun sisteminde yaşanan veri iletimindeki aksaklıklar, verimsizlikler ve diğer dijital kesinti türleri otomatik olarak düzeltilebilecek. Dr. Suzuki açıklamasında "Bir uzay aracı çevrimdışı olduğunda ya da yazılımı bir şekilde bozulduğunda uzaya her zaman bir mühendis gönderemeyiz" ifadelerini kullandı.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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