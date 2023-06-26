Bilim kurgudan gerçeğe: NASA, uzayda yapay zeka dönemini resmen başlatıyor

Tam Boyutta Gör Eğer uzay temalı bilim kurgu filmleriyle içli dışlı iseniz uzayda “yapay zeka” genelde sonu iyi bitmeyen bir şey olarak aklınıza kazınmış olabilir. Bu güvensizlik bir yana yapay zeka, hem insanlı hem de insansız görevler için uzayda büyük avantajlar sunabilir. Ve görünüşe göre, NASA astronotlar için ChatGPT benzeri bir asistan üzerinde çalışıyor.

NASA’nın ChatGPT benzeri yapay zeka sistemi, astronotlara bir arayüz kullanarak manevra yapmalarına, deneyler gerçekleştirmelerine ve daha pek çok şeye olanak sağlayacak. IEEE'nin yeni nesil uzay iletişimi konulu bir toplantısında konuşan Dr. Larissa Suzuki, "Fikir, uzay araçlarıyla karşılıklı etkileşim kurduğumuz ve onların da bize uyarılar, güneş sisteminde ve ötesinde gördükleri ilginç bulgular hakkında geri bildirimde bulundukları bir noktaya ulaşmak" dedi ve ekledi: "Artık gerçekten bilim kurgu gibi değil."

Ay yörüngesindeki istasyonda kullanılacak

Tam Boyutta Gör NASA, sistemi Ay'ın yörüngesinde dönecek ve NASA'nın Artemis görevine destek sağlayacak bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway'e yerleştirmeyi hedefliyor. Sistem, astronotların karmaşık kılavuzlara dalmadan deneyler veya manevralar hakkında tavsiye almalarını sağlayan doğal bir dil arayüzü kullanacak.

Arkadaşınızın sesini klonlayabileceğiniz yapay zeka geliştirdi 1 gün önce eklendi

Lunar Gateway için küçük işletmelerin desteğini talep eden özel bir sayfada NASA, çeşitli sistemleri yönetmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine ihtiyaç duyacağını bildirdi. Bunlar arasında bilim yüklerinin otonom operasyonları, veri aktarım önceliklendirmesi, otonom operasyonlar, Gateway'in sağlık yönetimi ve daha fazlası yer alıyor.

Dr. Suzuki ayrıca bir öngörü ve olası senaryonun resmini de çizdi. Ona göre, yapay zeka ile istasyonun sisteminde yaşanan veri iletimindeki aksaklıklar, verimsizlikler ve diğer dijital kesinti türleri otomatik olarak düzeltilebilecek. Dr. Suzuki açıklamasında "Bir uzay aracı çevrimdışı olduğunda ya da yazılımı bir şekilde bozulduğunda uzaya her zaman bir mühendis gönderemeyiz" ifadelerini kullandı.

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