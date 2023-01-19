NASA ve Boeing, yeni bir uçak tasarımı üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör NASA, kısa bir süre önce yakıt emisyonlarını azaltmak ve uçuşların iklim üzerindeki etkisini minimize etmek için Boeing ile masaya oturdu. Havacılık alanındaki iki dev, ticari kullanım için yeni bir tür yakıt tasarruflu tek koridorlu uçak üzerinde çalışacaklarını duyurdu.

NASA yöneticisi Bill Nelson bir basın toplantısında, "Çoğunuz NASA'yı bir uzay ajansı ve bir havacılık ajansı olarak düşünüyorsunuz. Aynı zamanda bir iklim ajansı” ifadelerini kullandı. NASA, küresel hava koşullarını ve su sistemlerini izlemek için uydular gibi çeşitli araçları kullanarak hem Dünya'yı uzaydan izliyor hem de karbon emisyonlarını azaltmak için teknolojiler geliştiriyor. NASA aynı zamanda elektrikli X-57 Maxwell ve Super Guppy nakliye uçağı üzerinde de çalışıyor.

Yeni tasarım önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlayacak

Tam Boyutta Gör Nelson açıklamalarında “Herhangi bir uçakta uçtuğunuzda etrafınız NASA teknolojisi ile çevrilirimdir” diyor. Örneğin uçağın kanatlarında bulunan küçük kanatçıklar 1970’lerde NASA tarafından icat edilmişti. Şimdilerde ise her yolcu uçağında bunlar bulunuyor.

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Yeni proje de yine kanat yapısına odaklanıyor. Kiriş Destekli Transonik Kanat (TTBW) adı verilen yeni yapının verimliliği artırabileceği söyleniyor. Bu tasarım sayesinde daha yüzde 30’a kadar yakıt tasarrufunun sağlanması hedefleniyor. NASA bir prototip uçağı inşa etmek için ise Boeing ile çalışacak.

İlk uçuş için 2028 hedefleniyor

Tam Boyutta Gör Konsept, hem daha verimli motorlara hem de uçak gövdesi üzerinde yüksekte duran ve gövdenin altından gelen bir kirişle desteklenen daha uzun ancak daha dar kanatlara sahip. NASA'nın Havacılık Araştırma Misyonlarında bulunan Bob Pearce, "Bu tür bir konfigürasyonun aerodinamiği aslında uzun zamandır biliniyor. Bir kanadın en-boy oranını artırırsanız, doğal olarak o uçağın indüklenen sürtünmesini - kaldırmadan kaynaklanan sürüklemeyi - düşürürsünüz. Bunu yaparsak daha iyi aerodinamik elde edeceğimizi, daha az sürtünme elde edeceğimizi ve daha az yakıt yakacağımızı biliyoruz.” dedi.

Boeing, bu konseptin ilk versiyonunu 2019'da tanıttı, ancak diğer teknolojileri entegre etmek ve demodan pratik olarak kullanılabilir bir ürün oluşturmak için birkaç yıl daha gerekiyor. Öte yandan hem NASA hem de Boeing bu projeyi benzer deneysel projeler olarak görmüyor. Ticari uçaklarda bu modelin kullanılmasını sağlayacak adımlar atmak istiyorlar. Bu bağlamda NASA, ilk prototipi 2028'de uçurmayı ve 2030'larda ticari kullanıma sokmayı hedefliyor.

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NASA ve Boeing, yeni bir uçak tasarımı üzerinde çalışıyor