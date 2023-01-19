NASA ve Boeing, yeni bir uçak tasarımı üzerinde çalışıyor

NASA yöneticisi Bill Nelson bir basın toplantısında, "Çoğunuz NASA'yı bir uzay ajansı ve bir havacılık ajansı olarak düşünüyorsunuz. Aynı zamanda bir iklim ajansı” ifadelerini kullandı. NASA, küresel hava koşullarını ve su sistemlerini izlemek için uydular gibi çeşitli araçları kullanarak hem Dünya'yı uzaydan izliyor hem de karbon emisyonlarını azaltmak için teknolojiler geliştiriyor. NASA aynı zamanda elektrikli X-57 Maxwell ve Super Guppy nakliye uçağı üzerinde de çalışıyor.
Yeni tasarım önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlayacak
Yeni proje de yine kanat yapısına odaklanıyor. Kiriş Destekli Transonik Kanat (TTBW) adı verilen yeni yapının verimliliği artırabileceği söyleniyor. Bu tasarım sayesinde daha yüzde 30’a kadar yakıt tasarrufunun sağlanması hedefleniyor. NASA bir prototip uçağı inşa etmek için ise Boeing ile çalışacak.
İlk uçuş için 2028 hedefleniyor
Boeing, bu konseptin ilk versiyonunu 2019'da tanıttı, ancak diğer teknolojileri entegre etmek ve demodan pratik olarak kullanılabilir bir ürün oluşturmak için birkaç yıl daha gerekiyor. Öte yandan hem NASA hem de Boeing bu projeyi benzer deneysel projeler olarak görmüyor. Ticari uçaklarda bu modelin kullanılmasını sağlayacak adımlar atmak istiyorlar. Bu bağlamda NASA, ilk prototipi 2028'de uçurmayı ve 2030'larda ticari kullanıma sokmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.nasa.gov/press-release/nasa-issues-award-for-greener-more-fuel-efficient-airliner-of-future https://www.theverge.com/2023/1/18/23561233/nasa-boeing-airplane-design-fuel-efficient-climate Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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