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    NASA yıllar sonra Jüpiter’in uydusu Europa’nın yakın çekim görüntülerini paylaştı

    NASA, yirmi yılın ardından Jüpiter’in uydusu Europa’yı ilk kez yakından görüntüledi. Sadece birkaç yüz kilometre uzaklıktan çekilen görseller ise büyüleyici görünüyor.
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    NASA yıllar sonra Jüpiter’in uydusu Europa’yı görüntüledi
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    Son dönemlerde oldukça popüler olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA’nın tek silahı değil. 2016 yılında Jüpiter’e ulaşan Juno uzay aracı da önemli veriler sağlamış ve sağlamaya devam ediyor. Şimdi ise Juno, sistemimizin altıncı en büyük ayı olan Europa’nın çok yakınından geçerek çektiği görüntülerle büyülüyor.

    Buzu altında okyanus olan Europa NASA’nın hedefinde

    NASA yıllar sonra Jüpiter’in uydusu Europa’yı görüntüledi
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    Juno, 5 Ağustos 2011'de Cape Canaveral'dan fırlatıldı ve 5 Temmuz 2016'da Jüpiter'in yörüngesine ulaştı. 2021'de ise uzay aracı Jüpiter'in en büyük ayı olan Ganymede'nin ilk görüntülerini gönderdi ve rotasını Europa’ya ayarladı. 29 Eylül’de ise Juno, buzunun altında okyanus olduğu düşünülen Europa’nın sadece 352 kilometre yakınından uçarak detaylı fotoğraflar elde etti. Tamamen işlenmiş görseller ise yakında paylaşılacak.

    Europa esasında daha önce de 350 kilometreden daha alçak yörüngeden gözlemlenmişti. Buzlu ay, en sonra 2000 yılında NASA’nın Galileo sondası ile bu kadar yakından gözlemlenmişti. Juno ise yakın uçuşunda Europa’nın ekvator bölgesinin kuzeyinde yer alan Annwn Regio adlı spesifik bir konuma odaklandı.

    NASA yıllar sonra Jüpiter’in uydusu Europa’nın yakın çekim görüntülerini paylaştı
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    Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nde Candy Hansen, elde edilen görüntülerin yaklaşık 20 yıl önceki görüntüler ile kıyaslanacağını ve ayın yüzeyinin ne derecede değiştiğini belirlemek için kullanacaklarını belirtti. Ayrıca JunoCam tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü görseller Europa’nın haritalandırılması için de son derece önemli olacak.

    Veriler Europa Clipper için referans olacak

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı - JPL, 2024 yılında fırlatılacak olan ve 2030 yılında Jüpiter’e ulaşması planlanan Europa Clipper göreviyle Europa’nın yüzeyinin altında yaşamı destekleyebilecek yerlerin olup olmadığını belirlemeye çalışacak. Ayrıca bilim insanları bu görev sayesinde ayın atmosferini, yüzeyini ve içini inceleyecek. Juno tarafından elde edilen veriler NASA'nın detaylı bir şekilde Europa'yı inceleyeceği asıl görev için bir temel oluşturacak.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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