NASA yıllar sonra Jüpiter’in uydusu Europa’nın yakın çekim görüntülerini paylaştı

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Son dönemlerde oldukça popüler olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA’nın tek silahı değil. 2016 yılında Jüpiter’e ulaşan Juno uzay aracı da önemli veriler sağlamış ve sağlamaya devam ediyor. Şimdi ise Juno, sistemimizin altıncı en büyük ayı olan Europa’nın çok yakınından geçerek çektiği görüntülerle büyülüyor.

Buzu altında okyanus olan Europa NASA’nın hedefinde

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Juno, 5 Ağustos 2011'de Cape Canaveral'dan fırlatıldı ve 5 Temmuz 2016'da Jüpiter'in yörüngesine ulaştı. 2021'de ise uzay aracı Jüpiter'in en büyük ayı olan Ganymede'nin ilk görüntülerini gönderdi ve rotasını Europa’ya ayarladı. 29 Eylül’de ise Juno, buzunun altında okyanus olduğu düşünülen Europa’nın sadece 352 kilometre yakınından uçarak detaylı fotoğraflar elde etti. Tamamen işlenmiş görseller ise yakında paylaşılacak.

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Europa esasında daha önce de 350 kilometreden daha alçak yörüngeden gözlemlenmişti. Buzlu ay, en sonra 2000 yılında NASA’nın Galileo sondası ile bu kadar yakından gözlemlenmişti. Juno ise yakın uçuşunda Europa’nın ekvator bölgesinin kuzeyinde yer alan Annwn Regio adlı spesifik bir konuma odaklandı.

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Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nde Candy Hansen, elde edilen görüntülerin yaklaşık 20 yıl önceki görüntüler ile kıyaslanacağını ve ayın yüzeyinin ne derecede değiştiğini belirlemek için kullanacaklarını belirtti. Ayrıca JunoCam tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü görseller Europa’nın haritalandırılması için de son derece önemli olacak.

Veriler Europa Clipper için referans olacak

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı - JPL, 2024 yılında fırlatılacak olan ve 2030 yılında Jüpiter’e ulaşması planlanan Europa Clipper göreviyle Europa’nın yüzeyinin altında yaşamı destekleyebilecek yerlerin olup olmadığını belirlemeye çalışacak. Ayrıca bilim insanları bu görev sayesinde ayın atmosferini, yüzeyini ve içini inceleyecek. Juno tarafından elde edilen veriler NASA'nın detaylı bir şekilde Europa'yı inceleyeceği asıl görev için bir temel oluşturacak.

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